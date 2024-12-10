اكتشفوا كل جديد حول “Real Madrid vs Atalanta” القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد واتلانتا اليوم في دوري ابطال أوروبا وتشكيل الفريقين - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:47 مساءً - القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد واتلانتا اليوم وهي التفاصيل التي يبحث عنها كل محبي الرياضة حول العالم خلال الساعات الأخيرة بالتزامن مع اقتراب انطلاق احد ابرز واقوى مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025، والتي ستجمع بين كلا من فريق ريال مدريد الاسباني، وفريق اتلانتا الإيطالي في ظل مواجهات الجولة السادسة من البطولة، حيث يترقب الجميع هذه الملحمة المدوية التي يسعى من خلالها فريق ريال مدريد لتحسين وضعه في ترتيب جدول المجموعة، وسط تطلعات الفريق الإيطالي لتحقيق فوز جديد واقترابه من الفرق المتقدمة، وللمزيد من التفاصيل حول القنوات الناقلة للمباراة وتشكيل الفريقين، يمكنكم متابعة السطور التالية.

موعد مباراة ريال مدريد واتلانتا اليوم في دوري أبطال أوروبا

انهى كلا من لاعبي فريق ريال مدريد وفريق اتلانتا الاستعدادات الأخيرة لهما لخوض مباراة اليوم، والتي ستقام على أرض ملعب أتليتي أزوري إيطاليا مساء اليوم الثلاثاء الموافق 10 من ديسمبر 2024 في إطار الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025، حيث أنه من المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وسط تطلعات محبي الملكي لتخطي الفريق الإيطالي والانتقال لمركز أفضل في ترتيب جدول الدوري.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد واتلانتا اليوم

تذاع مباراة اليوم بين ريال مدريد وأتلانتا عبر قناة beIN Sports HD 1 المشفرة، والتي تم الإعلان عن تخصيصها لنقل المباراة اليوم بتعليق صوتي مع المعلق الرياضي عامر الخوذيري، والتي يمكنك تنزيل ترددها على قمر النايل سات على النحو التالي:

التردد: 11013

الاستقطاب: افقي

معدل الترميز: 27500

تشكيل ريال مدريد ضد اتلانتا اليوم

يخوض نادي ريال مدريد مباراة اليوم ضد اتلانتا بتشكيل هجومي لمحاولة خطف المباراة وتسديد أكبر عدد من الأهداف على النحو التالي:

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: جارسيا – روديجر – تشواميني – فاسكيز

الوسط: سيبايوس – فالفيردي – إبراهيم دياز

الهجوم: فينيسيوس – بيلينجهام – مبابي

تشكيل اتلانتا ضد ريال مدريد اليوم

أما عن فريق اتلانتا الإيطالي، يبدأ مباراة اليوم بالتشكيل التالي: