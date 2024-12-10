اكتشفوا كل جديد حول تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025 علي جميع الأقمار الصناعية وطريقة تثبيتها علي جهازك - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:18 مساءً - تعتبر قناة طيور الجنة من القنوات الفضائية المخصصة لأغاني للأطفال بجودة ونقاء صوت ممتازة والتي كان لمؤسسها النجاح الكبير التي حققته القناة ومن أهم عوامل نجاحها الطابع الاسري الطاغي علي محتواها وتقدم أغلب المحتوي ابنته جني مقداد، ومن خلال هذا المقال عبر موقعنا “اقرا نيوز” سوف نعرض لكم كافه الترددات.

تردد قناة طيور الجنة الجديد

اعتبرت قناة طيور الجنة من أشهر القنوات في الوطن العربي كلة حيث يهتم الكثير من الإباء والامهات بالبحث عن تردد قناة طيور الجنة الجديد علي جميع الأقمار الصناعية “نايل سات وعرب سات” :

أولا تردد قناة طيور الجنة علي النايل سات:

ليكون التردد الخاص بقناة طيور الجنة: 11274.

بينما معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

ثانيا تردد قناة طيور الجنة علي عرب سات:

ليكون التردد الخاص بقناة طيور الجنة: 11310.

بينما معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز هو: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

طريقه ضبط قناة طيور الجنية علي جهازك

الخطوة الاولي: الدخول علي الاعدادات الخاصة بجهازك عن طريق جهاز التحكم “الريموت”

الخطوة الثانية: القيام بالبحث اليدوي عن القناة.

الخطوة الثالثة: اختيار القمر الصناعي المناسب “عرب سات أو نايل سات”.

الخطوة الرابعة: ادخال البيانات الخاصة بقناة طيور الجنة “التردد ومعدل الترميز وتصحيح الخطأ”.

الخطوة الخامسة: القيام بالضغط علي زر التحميل وانتظر حتي تتم التثبيت علي جهازك.