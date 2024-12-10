اكتشفوا كل جديد حول متحف السيارات السلطانية في عمان .. تجربة فريدة لا تنسي لعشاق السيارات النادرة والتاريخية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:04 مساءً - يعد متحف السيارات السلطانية في سلطنة عمان واحدًا من أبرز المعالم الثقافية والتاريخية التي تعكس تطور السيارات عبر العقود، ويقدم المتحف مزيجًا فريدًا يجمع بين التراث العماني والابتكار التقني، حيث يضم مجموعة واسعة من السيارات التي امتلكها السلطان الراحل قابوس بن سعيد ووالده السلطان سعيد بن تيمور، مما يجعله مركزًا ثقافيًا وتراثيًا بامتياز، ومن خلال فقرات المقال سنتعرف على التفاصيل.

متحف السيارات السلطانية في عمان

تعود فكرة المتحف إلى السلطان قابوس، الذي بدأ بجمع سيارات والده النادرة، لتتوسع المجموعة تدريجيًا وتشمل سيارات تمثل مختلف الحقبات الزمنية، وفي عام 2012، تم بناء المقر الخاص بالمتحف ليكون جاهزًا لاستقبال الزوار، وكان المتحف في البداية مقتصرًا على استقبال الضيوف الرسميين قبل أن يفتح للجمهور، مما جعله وجهة سياحية مهمة.

مقتنيات متحف السيارات السلطانية

يحتوي المتحف على مجموعة مدهشة من السيارات التي تتجاوز أعمار بعضها 130 عامًا، وتشمل المجموعة سيارات نادرة وفاخرة تم تصميمها خصيصًا للسلطان قابوس، مثل سيارة وايزمان GT MF5 وفيراري 550 مارنيلو، والتي تتميز بالفخامة والأداء العالي، ويعكس التنوع الكبير في السيارات ذوق السلطان الرفيع وشغفه بالمقتنيات المميزة.

أهمية المتحف للعمانيين والزوار

يهدف متحف السيارات السلطانية في سلطنة عمان إلى تعزيز الوعي الثقافي والتاريخي من خلال تقديم تجربة تعليمية وترفيهية. يعكس المتحف تطور وسائل النقل عبر الزمن، ويبرز الأهمية التي توليها السلطنة للحفاظ على التراث مع دمج التقنيات الحديثة، كما يعد المتحف شهادة حية على رؤية السلطان قابوس ودوره في الجمع بين الماضي والحاضر.

تجربة لا تنسى لعشاق السيارات

يوفر المتحف فرصة لعشاق السيارات لاستكشاف نماذج نادرة ومميزة تمثل مراحل مختلفة من تطور صناعة السيارات، وبفضل العناية الفائقة التي تلقتها السيارات، لا تزال تحتفظ بأصالتها وجمالها، مما يجعل الزيارة تجربة ممتعة وثرية لكل من يهوى السيارات أو يهتم بالتاريخ.