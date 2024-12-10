مُتــــابعة مجانية “ ماتش ريال مدريد اليوم” الآن مباراة ريال مدريد واتلانتا تويتر دوري أبطال أوروبا - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:46 مساءً - يرغب جميع جماهير كرة القدم في مشاهدة المنافسة القوية التي تقام اليوم بين ريال مدريد واتلانتا في دوري أبطال أوروبا ،وتأتي المباراة اليوم من ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا، وتعتبر هذه المباراة من أقوي المنافسات التي تقام في بطولة دوري أبطال أوروبا ،وينتظر جماهير الفريقين المباراة بحالة من الحماس لمعرفة الفريق المتأهل للمرحلة التالية من البطولة ،وسوف نعرض اليكم من خلال موقعنا متابعة مباراة ريال مدريد واتلانتا اليوم.

ماتش أتالانتا اليوم

ويدخل الفريق الملكي المباراة اليوم حاملاً شعار “لا بديل عن الفوز ” حيث يسعي ريال مدريد لتحقيق الفوز اليوم والتأهيل الي الجولة القادمة من البطولة والحفاظ علي موقعة في الجدول الترتيبي ،حيث يتصدر ريال مدريد المركز 24 في الترتيب وحاصل علي رصيد 6 نقاط في المباريات السابقة بتحقيق الفوز في مباراتين وتحقيق الهزيمة 3 مباريات ،ويتصدر فريق أتلاتنا المركز الـ 5 من الترتيب برصيد 11 نقطة وقد حقيق في المباريات السابقة 3 انتصارات وتعادلين ،ويلعب فريق ريال مدريد المباراة اليوم بتشكيل قوي من اللاعبين.

الآن مباراة ريال مدريد واتلانتا تويتر

ويهتم جماهير الفرتين بمعرفة الموعد المحدد لإذاعة المباراة اليوم والقنوات التي تنال حقوق البث المباشر لها حيث ينتظر الجميع المشاهدة النارية للمباراة اليوم ،وسوف تقام المباراة اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024 ،وسوف تقام المباراة اليوم على ملعب “جيويس” في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة ،والساعة الحادية عشر مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية ،والساعة الثانية منتصف الليل في الامارات ،وسوف تذاع المباراة اليوم بث مباشر علي قناة beIN Sports 1 HD التي تنال حقوق البث المباشر لجميع مباريات دوري أبطال أوروبا الحالي.

كيفية متابعة مباراة ريال مدريد واتالانتا اليوم

يمكنك متابعة مباراة ريال مدريد ضد اتالانتا اليوم عن طريق تنزيل تردد القناة التي سوف تقوم بالنقل عبر جهاز الأستقال الخاص بك ، والجدير بالذكر ايضا ان قناة بي ان سبورت الرياضية تقوم بعرض جميع المباريات الهامة ليس فقط مباراة الريال اليوم ، بل تعمل علي تقديم جميع مباريات الدوري الأنجليزي والدوري الأسباني والدوري الأيطالي والالماني.

تردد قناة بي ان سبورت 1

تردد 11566.

معدل الترميز 27500.

استقطاب أفقي.

معدل الترميز 3/4.

عرب سات

التردد:

معدل الترميز عمودي.

الاستقطاب 27500.

القمر الصناعي عرب سات.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

تشكيلة ريال مدريد امام اتلانتا اليوم