الامتحانات امتي ؟؟؟ موعد امتحانات الترم الاول 2024/2025 لطلاب ابتدائي واعدادي وثانوي - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:26 مساءً - موعد امتحانات الترم الاول 2024/2025 لطلاب ابتدائي واعدادي وثانوي نوضحه مع حضراتكم الان، حيث بدء العد التنازلي تجاه عقد اختبارات الفصل الدراسي الاول فى مصر المخطط على أن تبدأ خلال الأسبوع الأول من شهر يناير، على ان نوضح مع حضراتكم الان الخطة الزمنية المقررة والمعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم لعقد اختبارات الفصل الدراسي الاول فى مصر.

موعد امتحانات الترم الاول 2024/2025

اعلنت وزارة التربية والتعليم على ان اختبارات الفصل الدراسي الأول من المخطط على ان تعقد بداية من يوم 11 يناير المقبل بالنسبة لطلاب المرحلة الابتدائية والاعدادية والثانوية حتي يوم 16 يناير المقبل، على ان تبدأ بعدها طلاب الشهادة الاعدادية اختباراتهم اعتباراً من صباح يوم 18 يناير المقبل الى يوم 23 يناير المقبل، على ان تأكد وزارة التربية والتعليم على ان اختبارات الفصل الدراسي الأول ستعقد وفقاً لتلك الخطة، حيث من المخطط على ان تلتزم جميع الادارات التعليمية على تحديد جداول الطلاب بالفصل الدراسي الأول وفقاً لتلك الخطة، على ان نتابع مع حضراتكم الان على غرار هذا الامر عبر الفقرة التالية مواعيد اجازة نصف العام الدراسي.

موعد اجازة الفصل الدراسي الاول

اعلنت وزارة التربية والتعليم على ان موعد عقد اختبارات الفصل الدراسي الاول كما سبق وان ذكرناه بداية من يوم 11 يناير المقبل، على ان من المخطط على ان تستمر عقد اختبارات الفصل الدراسي الاول حتي يوم 25 يناير المقبل، على ان تبدأ بعدها الطلاب اجازة نصف العام الدراسي بداية من يوم 25 يناير المقبل الى يوم 6 فبراير المقبل، حيث من المخطط على ان يبدأ الطلاب فى الفصل الدراسي الثاني اعتباراً من صباح يوم 8 فبراير المقبل