“hajjaj.hajj.gov.ly”رابط نتائج قرعة الحج في ليبيا 2025 أسماء الفائزين عبر منصة عبر حجاج - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:02 مساءً - رابط نتائج قرعة الحج في ليبيا 2025 عدد كبير من المتأملين لزيارة بيت الله الحرام في موسم الحج القادم بإذن الله تعالى، وقد انتهى التقديم قرعة الحج فى نهايه الشهر الماضي بعد أن قامت الهيئة العامة لشئون الحج والعمرة في ليبيا بالإعلان عن غلق باب التقديم لكي تبدأ في عمليات مراجعة الطلبات المقدمة وفحصها، وبعد أن يتم الانتهاء من تلك المراجعات سوف يتم الإعلان عن أسماء ضيوف الرحمن لهذا الموسم عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة وهذا الحدث المنتظر خلال الفترة الراهنة، وسوف نوضح من خلال هذا المقال كل التفاصيل المتاحة.

نتيجة قرعة الحج ليبيا 2025/1446

حتى وقتنا الراهن لم يتم التصريح رسميًا عن موعد إعلان نتيجة قرعة الحج ليبيا 2025، ولكن تناثرت عدة اقاويل من عدة مصادر أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن اسم الفائزين في القرعة خلال هذا الأسبوع خصوصًا بعد أن تم غلق باب التسجيل نهاية شهر نوفمبر الماضي.

ما هي احصائيات التقديم لقرعة الحج 2025؟

قد قامت الهيئة العامة لشئون الحج والعمرة في ليبيا بالإعلان عن احصائيات التقديم وقد كانت كالتالي :

بلغ عدد الذكور المتقدمين لقرعة هذا العام 633,041 متقدم.

يبلغ عدد الإناث المتقدمات لقرعة هذا العام 480,295 متقدمة.

يصل إجمالي أعداد المتقدمين لقرعة هذا العام 1,113,333 مواطن.

بلغ عدد المتقدمين لقرعة الحج وتتجاوز أعمارهم 60 عامًا 233,786 متقدم.

يصل عدد الطلبات الملغاة لهذا العام 74,505 طلبًا.

رابط نتائج قرعة الحج في ليبيا 2025 أسماء الفائزين

من خلال السطور التالية سوف نسرد الخطوات المرجو اتباعها للاستعلام عن نتيجة قرعة الحج لهذا العام في ليبيا :