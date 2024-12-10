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“مضمونه 100%” شحن شدات ببجي 2025 PUBG Mobile مجانا عن طريق الايدي علي هواتف الايفون والاندرويد - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول “مضمونه 100%” شحن شدات ببجي 2025 PUBG Mobile مجانا عن طريق الايدي علي هواتف الايفون والاندرويد - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 07:53 مساءً - يبحث الكثير من المتابعين علي شحن شدات ببجي 2025 PUBG Mobile مجانا عن طريق الايدي، واخذ محرك البحث مستمر حول هذا الامر، والجدير بالذكر ان هذه اللعبة تعد من ضمن اشهر الألعاب القتالية التي يلعبها الملايين من الشعب في العالم بأكمله، وهذه الشدات تزيد من سرعه الأداء وتضيف مميزات لا مثيل لها مثل شخصيات جديدة واسلحة قتالية متنوعة وغيرها، ويمكنك شحنها عبر هواتف الايفون والاندرويد، اذا اليكم في السطور القادمة التفاصيل التي تتعلق بهذا الامر.

شحن شدات ببجي 2025 PUBG Mobile مجانا عن طريق الايدي

  • الخطوة الاولي هي: عليك بفتح متصفح جوجل كروم من علي هاتفك، او توجه لفتح منصة ميديا سبي Midasbuy من خلال هذا الرابط.
  • الخطوة الثانية هي: قم بتسجيل عملية الدخول الي الموقع الخاص بلعبة ببجي موبايل وقم بربط الحساب.
  • الخطوة الثالثة هي: من خلال القائمة الرئيسية قم باختيار القسم الخاص بـالشحن.
  • الخطوة الرابعة هي: قم بتحديد نوعية وعدد الشدات المطلوبة ثم حدد الباقة التي ترغب فيها.
  • الخطوة الخامسة هي: واجة بالضغط علي كلمة ID الخاص بك واستمتع بأجمل الشدات.

طريقة تحميل ببجي موبايل 2024

  • اولا اذا كنت حامل هاتف الاندرويد قم بفتح متجر بلاي، بينما اذا كنت حامل هاتف الايفون قم بتفح ابستور.
  • ثانيا في شريط البحث قم بكتابة اسم لعبة ببجي موبايل 2024.
  • ثالثا قم بالنقر علي كلمة بحث وانتظر قليلا.
  • رابعا سوف يظهر لك عدة نتائج من البحث عليك بالاختيار الاول.
  • خامسا قم بالضغط علي كلمة تحميل وعلي الفور سوف يتم ظهور اللعبة امامك.

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