اكتشفوا كل جديد حول اسعار باقات فودافون فليكس بعد الزيادات الأخيرة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 07:53 مساءً - شهدت شركة فودافون مصر مؤخرًا زيادة ملحوظة في أسعار كافة الخدمات التي تقدمها، مما أثار اهتمام العديد من العملاء الذين يسعون لمعرفة الأسعار الجديدة لباقات الإنترنت وكروت الشحن، حيث تأتي هذه الزيادة في إطار سلسلة من التعديلات التي شهدتها خدمات شركات الاتصالات في مصر خلال الفترة الأخيرة، وفي هذا المقال سوف نوضح تفاصيل الأسعار الجديدة لباقات فودافون فليكس وكروت الشحن الفكة.

أسعار باقات فودافون فليكس الجديدة

وقد أعلنت شركة فودافون عن زيادات في أسعار باقات فليكس، والتي تعد من أشهر الباقات التي تقدمها الشركة لعملائها، وفيما يلي الأسعار الجديدة:

باقة فودافون فليكس 40 جنيه: كانت تسعر سابقًا بـ30 جنيهًا مصريًا، وتم رفع السعر إلى 40 جنيهًا.

باقة فودافون فليكس 60 جنيه: السعر القديم كان 45 جنيهًا، وتم تعديله ليصبح 60 جنيهًا.

باقة فودافون فليكس 90 جنيه: زاد السعر من 70 جنيهًا إلى 90 جنيهًا مصريًا.

باقة فودافون فليكس 130 جنيه: السعر القديم كان 100 جنيه فقط.

زيادة أسعار كروت الشحن الفكة

أثارت هذه الزيادات موجة من الجدل بين العملاء الذين عبروا عن استيائهم من الارتفاع المتكرر في أسعار خدمات الاتصالات، خاصة مع الظروف الاقتصادية الحالية، فقد من جهة أخرى، أشارت الشركة إلى أن هذه الزيادات تأتي نتيجة التكاليف التشغيلية المرتفعة والحاجة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة، ولم تقتصر الزيادات على باقات فليكس فقط، بل شملت أيضًا كروت الشحن الفكة التي يعتمد عليها الكثير من العملاء، وقد جاءت الاسعار الجديدة على النحو التالي: