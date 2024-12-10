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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وجيرونا اليوم في دوري أبطال أوربا والتشكيل المتوقع - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وجيرونا اليوم في دوري أبطال أوربا والتشكيل المتوقع - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 07:28 مساءً - تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم إلى مواجهة مثيرة تجمع بين ليفربول الإنجليزي وجيرونا الإسباني ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا حيث أن مباراة ليفربول وجيرونا تنطلق في تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة كما يتم عرضها مباشرة على قناة beIN Sports HD 2، حيث يسعى الفريقان لتحقيق أهداف مختلفة؛ ليفربول لمواصلة تحقيق الانتصارات، وجيرونا للإبقاء على آماله الضئيلة في التأهل، وإليكم أهم التفاصيل التي تخص المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وجيرونا

ويتم إذاعة المباراة على قناة beIN Sports HD 2، لتتيح للمشاهدين متابعة المنافسة القوية بين الفريقين.

تردد قناة beIN SPORTS 2 HD على نايل سات

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11054.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة beIN SPORTS 2 HD على سهيل سات

  • القمر الصناعي: سهيل سات.
  • التردد: 11585.
  • معامل الاستقطاب يكون: عمودي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 2/3
  • معدل الترميز التابع للقناة يكون: 27500.

تردد قناة beIN SPORTS 2 HD على عرب سات

  • القمر الصناعي: عرب سات
  • التردد: 10810.
  • معدل الاستقطاب: عمودي.
  • معدل الترميز : 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

موقف الفريقين في البطولة

  • ليفربول يحتل صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة، بعد تحقيق العلامة الكاملة من 5 انتصارات.
  • جيرونا يأتي في المركز الأخير برصيد 3 نقاط، حيث حقق انتصار وحيد مقابل أربع هزائم.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام جيرونا اليوم في دوري أبطال أوروبا

  • حراسة المرمى: أليسون بيكر.
  • خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد وجو جوميز وفيرجيل فان دايك وأندي روبرتسون.
  • خط الوسط: ريان جرافنبرخ وكورتيس جونز وسوبوسلاي.
  • خط الهجوم: محمد صلاح وكودي جاكبو ولويس دياز.

ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي

ومن جانبه فنجد أنه يواصل ليفربول تألقه على المستوى المحلي، حيث يتربع على عرش الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، متقدمًا بـ4 نقاط عن أقرب منافسيه، تشيلسي، كما أنه يمتلك مباراة مؤجلة أمام إيفرتون بسبب سوء الأحوال الجوية،

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