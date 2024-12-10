اكتشفوا كل جديد حول أخبار سارة للطلاب !موعد التسجيل في تكافل الطلاب 1446 وكيفية التسجيل خطوة بخطوة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 06:49 صباحاً - قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن موعد التسجيل في تكافل الطلاب 1446، من خلال وضعها رابط يمكن من خلاله أن يقوم الطلاب وأولياء الأمور بعملية التسجيل. ويعتبر ذلك أحد أهم المبادرات التي أطلقتها حكومة السعودية من أجل توفير ودعم جميع الطلاب الذين قد تم تسجيلهم في المدارس الحكومية بصورة مالية والعمل على مساندتهم من أجل مواجهة أعباء الحياة والظروف الاقتصادية الصعبة والمساعدة في مواصلة تعليمهم.

موعد التسجيل في تكافل الطلاب 1446

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن ما يلي:

حددت الوزارة موعد التسجيل ليبدأ في يوم 8 من شهر ديسمبر 2024 وسوف يستمر التسجيل حتى يوم 26 ديسمبر 2024.

تم تحديد برنامج تكافل الطلاب للطلاب في المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية من أجل مواصلة التعليم.

تمت الإشارة إلى موعد صرف الدعم ليكون في بداية الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني.

شروط استحقاق دعم برنامج تكافل الطلاب

قام البرنامج بوضع مجموعة من الشروط التي يجب استيفاؤها من أجل استحقاق الدعم، وقد تضمنت التالي:

1. ضرورة أن يكون الطالب يحمل الجنسية السعودية.

2. الإقامة داخل أراضي المملكة بصورة دائمة.

3. ألا يزيد دخل الأسرة الشهري عن 4000 ريال.

4. إرفاق كافة الأوراق المطلوبة بصورة كاملة.

5. الالتزام بميعاد التسجيل الذي أعلنته الوزارة.

6. يلزم تسجيل الطالب في إحدى المدارس الحكومية في السعودية.

طريقة التسجيل في برنامج تكافل الطلاب 1446

بعد معرفة الشروط الخاصة باستحقاق دعم برنامج تكافل الطلاب 1446، فدعنا نتعرف على كيفية التسجيل في البرنامج عن طريق تطبيق ما يلي:

1. الولوج أولًا إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمؤسسة تكافل الخيرية.

2. إنشاء بعد ذلك حساب جديد عن طريق كتابة جميع المعلومات اللازمة بطريقة سليمة.

3. ستصل رسالة تأكيدية على الهاتف الجوال وبها رمز التحقق.

4. إدخال بعد ذلك رمز التحقق لتتم عملية التسجيل.

5. تحديد خانة دعم الطلاب بعد الانتهاء من عملية التسجيل.

6. إرفاق بعد ذلك جميع الأوراق المطلوبة في أماكنها المخصصة لإثبات عملية استحقاق الدعم.

7. الضغط في هذه الحالة على أيقونة إرسال.