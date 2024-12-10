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هل رجعت المساعدة المقطوعة؟ الموارد البشرية تكشف التفاصيل في يناير مع 6 شروط واضحة - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول هل رجعت المساعدة المقطوعة؟ الموارد البشرية تكشف التفاصيل في يناير مع 6 شروط واضحة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:23 صباحاً - أثار السؤال عن عودة المساعدات المقطوعة في السعودية جدلا واسعا في الأوساط الاجتماعية، خاصة بعد تداول أنباء عن عودتها في شهر يناير 2025، وقد تم نشر هذه الأخبار على العديد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع الكثير من المواطنين إلى الاستفسار عن صحتها، في رد رسمي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أكدت الوزارة أن ما يتم تداوله بشأن عودة المساعدات المقطوعة ليس صحيحا، وأوضحت أنه لا صحة لما يقال عن استئناف صرف هذه المساعدات في الفترة القادمة.

شروط صرف المساعدات المقطوعة

على الرغم من الشائعات المتداولة، إلا أن المساعدات المقطوعة كانت سابقا تصرف للمستفيدين الذين يستوفون عدة شروط وضوابط، بهدف تحسين الوضع المالي للأسر المحتاجة، أهم هذه الشروط هي:

  1. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
  2. ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما.
  3. أن يكون الدخل الشهري للمستفيدين لا يتجاوز الحد المانع.
  4. أن يكون المقيم متواجدا بشكل دائم في السعودية.
  5. ألا يكون المتقدم مقيما في دار الإيواء أو دار الرعاية.
  6. ضرورة تقديم جميع البيانات بدقة.

كيفية الاستعلام عن المساعدات المقطوعة

في حال تم الإعلان عن عودة المساعدات المقطوعة في المستقبل، يمكن للمواطنين الاستعلام عنها عبر الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

  1. زيارة موقع الوزارة.
  2. الدخول إلى القائمة الرئيسية.
  3. التوجه إلى أيقونة “المساعدات المقطوعة” (مقطوعة الضمان الاجتماعي).
  4. إدخال رقم الطلب في المكان المخصص.
  5. الضغط على زر الاستعلام.

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