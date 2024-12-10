ليه تعاني من الدهون؟.. طريقة تنظيف سقف المطبخ من الدهون من غير تكاليف - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 01:23 صباحاً - سقف المطبخ من أكثر الأماكن التي تتعرض للدهون والأوساخ المتراكمة نتيجة الطهي المستمر، ومع مرور الوقت يصبح تنظيفه أمر مرهق، لكن باستخدام مكونات منزلية بسيطة، يمكنك التخلص من الدهون بسهولة واستعادة لمعانه دون جهد كبير، ودلذلك دعونا نستعرض في هذا المقال عن كافة الحلول الممكنة وكيفية استخدامها بشكل صحيح. أسباب تراكم الدهون على سقف المطبخ أبخرة الطهي: تتصاعد الدهون والزيوت أثناء الطهي، مما يؤدي إلى تراكمها على الأسطح القريبة مثل السقف.

قلة التهوية: غياب التهوية الجيدة يزيد من احتمالية التصاق الزيوت والأوساخ.

التأخر في التنظيف: ترك الدهون لفترة طويلة يجعل إزالتها أصعب بسبب تصلبها. خلطة تنظيف رهيبة لإزالة الدهون بفعالية المكونات : 2 ملعقة كبيرة من صودا الخبز (بيكربونات الصوديوم). نصف كوب من الخل الأبيض. 1 ملعقة صغيرة من سائل تنظيف الأطباق. كوب ماء دافئ. إسفنجة أو قطعة قماش ناعمة.

: طريقة التحضير: في وعاء، اخلطي صودا الخبز مع الماء الدافئ حتى تذوب تماما. أضيفي الخل الأبيض وسائل تنظيف الأطباق، واخلطي المكونات جيدا حتى تحصلي على خليط رغوي. صبي الخليط في زجاجة رش لتسهيل الاستخدام.

خطوات تنظيف سقف المطبخ بسهولة إزالة الأتربة: ابدئي بمسح السقف باستخدام قطعة قماش جافة لإزالة الأتربة.

تطبيق الخلطة: رشي الخليط على المناطق التي تحتوي على الدهون، واتركيه لمدة 5-10 دقائق حتى يتفاعل مع الدهون ويذيبها.

الفرك: باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش ناعمة، افركي السقف بلطف للتخلص من الدهون المتراكمة.

الشطف: بللي قطعة قماش نظيفة بالماء وامسحي السقف لإزالة أي بقايا من الخليط.

التجفيف: جففي السقف بقطعة قماش جافة لضمان عدم ترك أي آثار. نصائح لتجنب تراكم الدهون مستقبلاً استخدمي شفاط المطبخ أثناء الطهي لتقليل تراكم الأبخرة.

نظفي السقف والأسطح المحيطة بالمطبخ بانتظام.

استخدمي محلول الماء والخل كمنظف سريع بين الحين والآخر.

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