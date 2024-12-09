وصفات سهلة … طريقة عمل أشهي حمص الشام في البيت - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:58 مساءً - يعتبر حمص الشام هو أحد الأطباق الشعبية و يتمتع هذا الطبق بشعبية كبيرة في المناطق الشرقية كما انه يعد كمشروب دافئ في الأوقات الباردة ويتكون حمص الشام بشكل رئيسي من مكونات سهلة ومن خلال مقالنا سنتعرف على طريقة عمل أشهي حمص الشام في البيت.

طريقة عمل أشهي حمص الشام في البيت

يسهل علينا ان نقم بتحضيره في البيت بدل من شرائه باسعار مرتفعة من الخارج وانه من ضمن اسهل المشروبات التي تحضر في فصل الشتاء ويكثر البحث عنه من قبل الكثير ويتم تحضيره كما يلي:

المكونات

2 كوب من الحمص الجاف.

عدد 4 أكواب من الماء.

3 فصوص من الثوم المهروس.

عصير ليمونتين.

ملعقة كبيرة من الكمون.

الكزبرة المجففة.

ملح حسب الذوق.

الزيت الزيتون.

فلفل حار.

مكعبات ثلج.

طريقة التحضير

بعد ان تم الانتهاء من تحضير كافة المكونات اللازمة للتحضير يتم القيام بالاتي: