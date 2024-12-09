اكتشفوا كل جديد حول وصفات سهلة … طريقة عمل أشهي حمص الشام في البيت - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.
كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:58 مساءً - يعتبر حمص الشام هو أحد الأطباق الشعبية و يتمتع هذا الطبق بشعبية كبيرة في المناطق الشرقية كما انه يعد كمشروب دافئ في الأوقات الباردة ويتكون حمص الشام بشكل رئيسي من مكونات سهلة ومن خلال مقالنا سنتعرف على طريقة عمل أشهي حمص الشام في البيت.
طريقة عمل أشهي حمص الشام في البيت
يسهل علينا ان نقم بتحضيره في البيت بدل من شرائه باسعار مرتفعة من الخارج وانه من ضمن اسهل المشروبات التي تحضر في فصل الشتاء ويكثر البحث عنه من قبل الكثير ويتم تحضيره كما يلي:
المكونات
- 2 كوب من الحمص الجاف.
- عدد 4 أكواب من الماء.
- 3 فصوص من الثوم المهروس.
- عصير ليمونتين.
- ملعقة كبيرة من الكمون.
- الكزبرة المجففة.
- ملح حسب الذوق.
- الزيت الزيتون.
- فلفل حار.
- مكعبات ثلج.
طريقة التحضير
بعد ان تم الانتهاء من تحضير كافة المكونات اللازمة للتحضير يتم القيام بالاتي:
- نقع الحمص في الماء البارد لمدة 6-8 ساعات ويتم ذلك للقيام بتسريع عملية الطهي وتليين الحبوب.
- يتم تصفيته جيدا من الماء ثم وضعه في قدر عميق.
- يضاف له 4 أكواب من الماء إلى الحمص، واتركه يغلي على نار عالية
- قم بتقليل درجة الحرارة إلى نار متوسطة واتركه يغلي لمدة 30 دقيقة.
- إزالة الرغوة التي تظهر على السطح.
- يتم اضافة كل من الثوم المهروس، عصير الليمون، الكمون، الكزبرة المجففة، والملح.
- قم بتصفية الماء الزائد ووضع الحمص في الخلاط.
- يضاف لها الثوم والليمون والبهارات إلى الحمص المهروس.
- حالة ان كنت تفضل الحساء أكثر سيولة يمكن إضافة بعض من ماء سلق الحمص.
- مزج المكونات بشكل جيد ويسكب في أكواب أو أطباق صغيرة.
- يضاف له زيت الزيتون بشكل دائري على الوجه.
- تزيين الحساء بالفلفل الحار أو إضافة مكعبات الثلج.
- كما ان الحمص يع من الاكلات و الأطعمة الغنية بالبروتينات، الألياف، والفيتامينات، ويمد الجسم بكل من الحديد والمغنيسيوم التي تعزز صحة القلب والأوعية الدموية.
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