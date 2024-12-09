اكتشفوا كل جديد حول تحضير العيش الفينو الهش الطري للمدارس - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:58 مساءً - العيش الفينو هو من ضمن أنواع الخبز الذي يتم استخدامها في تحضير السندوتشات، ويتم شراء العيش الفينو من الخارج خلال تلك الفترة حيث أنه يستخدم في تحضير السندوتشات ومن خلال مقالنا سنتعرف على تحضير العيش الفينو الهش الطري للمدارس.

العيش الفينو

يستخدم في السندوتشات التي يتم تناولها أثناء وجبة الفطور ويتم تحضير هذا النوع من الخبز في المنزل بسهولة وانه لايحتاج للعديد من المكونات الصعبة بل ان مكوناته يتم تحضيرها من المنزل.

خطوات تحضير العيش الفينو

يتم تحضيره في البيت مثل ما يتم تحضير في المخابز والأفران والمختلفة، وقد يتم تحضير هذا الخبز في المنزل بشكل موفر من خلال تحضير الاتي:

المكونات

كيلو واحد من الدقيق.

كوب واحد من الماء الدافئ.

نصف كوب من الحليب.

ملعقتان كبار من السكر.

زيت الطعام.

كيس من خميرة فورية.

ملعقة ملح صغيرة.

ملعقة حليب بودرة صغيرة.

ملعقة خل صغيرة.

طريقة تحضير العيش الفينو في المنزل

ويقوم الكثير من السيدات القيام بهذه الخطوات حتى يتم الحضول على الخبز الفينو ويتم من خلال: