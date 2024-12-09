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Selahaddin Eyyubi الأن مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 36 الموسم الثاني وكل القنوات الناقلة مجانا - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول Selahaddin Eyyubi الأن مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 36 الموسم الثاني وكل القنوات الناقلة مجانا - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:58 مساءً - يبحث الكثير من المواطنين في الفترة الأخيرة علي احداث الحلقة 36 من مسلسل صلاح الدين الايوبي التي سوف تعرض اليوم الأثنين الموافق 9 من شهر ديسمبر لعام 2024 ، ذلك الحلقة التي سوف تحمل بعض الاحداث الشيقة جدا ، حيث يبدأ صلاح الدين بجمع الجنود والعمل في التخلص من كل من يحاول هدم الدولة ، وقد لقي ذلك المسلسل نجاح كبير جدا سواء في الدول العربية او غيرها من الدول الاخري.

مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 36

من المقرر أن يتم عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 36 اليوم عبر قناة تي ار تي التركية التي تقوم بعرض المسلسل حصري ومباشر في الوطن العربي ، والجدير بالذكر ايضا ان مسلسل صلاح الدين يتم عرضة حلقة واحدة فقط في الاسبوع ، ويتم عرضها في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية ، كما يتم عرض المسلسل ايضا في الساعة 09:00 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الايوبي الموسم الثاني

من المقرر أن يتم عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي عبر قناة تي ار تي الي جانب قناة الفجر الجزائرية التي تقوم بعرض المسلسل مترجم.

تردد قناة Trt التركية على النايل سات

  • تردد القناة: 11392.
  • معامل الاستقطاب: عمودي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية

  • القمر الصناعي: نايل سات
  • تردد القناة: 12034.
  • معدل استقطاب القناة: عمودي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

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