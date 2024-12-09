اكتشفوا كل جديد حول فرصة لا تعوض .. رابط التسجيل في مسابقة توظيف سوناطراك 2024 بالجزائر عن طريق الرابط الرسمي nationalrecruit.sonatrach.dz - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:53 مساءً - هناك العديد من التساؤلات في الفترة الأخيرة علي معرفة رابط التسجيل في مسابقة توظيف سوناطراك 2024 بالجزائر، وتعتبر هذه الشركة هي من الشركات الكبري في الدولة بجانب انها تتيح الفرصة الذهبية من اجل التقديم والعمل بها من جميع الخريجين من الجماعات والمعاهد المتنوعة في دولة الجزائر، واستمرت حالات البحث عن كيفية التقديم علي الوظائف المتاحة في الشركة، وسوف نتعرف علي التفاصيل كاملة من خلال موقعنا اقرأ نيوز عن رابط التسجيل في مسابقة توظيف سوناطراك 2024 بالجزائر من خلال متابعة هذا المقال.

رابط التسجيل في مسابقة توظيف سوناطراك 2024 بالجزائر

هناك بعض من الخطوات التي يجب اتباعها من اجل التسجيل في هذه المسابقة التي طال انتظارها من جميع الشباب وقاموا بالتقديم عليها، فأصبح الان بطريقة سهلة وبسيطة التقديم عليها، واليكم الخطوات علي الشكل التالي:

يجب في البداية الدخول علي الرابط الرسمي الخاص بمسابقة سوناطراك.

ثم القيام بكتابة كافة البيانات للقيام بالتقديم علي الوظائف.

ثم ارسال كافة المستندات والاوراق.

ثم الضغط علي ارسال لطلبك.

موعد غلق باب التقديم في مسابقة توظيف سوناطراك

من المقرر ان قامت الشركة بتوفير الرابط امام الجميع من أجل عملية التقديم وبدأ التقديم فيها من يوم 28 نوفمبر 2024 الماضي في تمام الساعة الثامنة صباحا بتوقيت دولة الجزائر، وسوف يكون موعد الانتهاء من مرحلة التقديم في الشركة يوم 10 ديسمبر 2024 في تمام الساعة الثامنة مساء، وسوف تقوم الشركة بالنظر في طلبات المقدمين.