اكتشفوا كل جديد حول بشرة خير … الان موعد صرف العلاوات الخمس 2024 لكل مستفيدي المعاشات فى مصر - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:39 مساءً - تصدر موعد صرف العلاوات الخمس محركات البحث الاجتماعي خلال الآونة الماضية وخاصة بعد ارتفاع الأسعار في ظل وقتنا الحالي وقد أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تفاصيل صرف الدفعة الجديدة من العلاوات الخمس، وقد أكدت الهيئة حرصها الشديد على تلبية احتياجات أصحاب المعاشات والتخفيف من الأعباء المعيشية التي يواجهونها، ولهذا سوف نوضح موعد صرف العلاوات الخمس عبر السطور القادمة، تابعونا لمعرفة المزيد.

موعد صرف العلاوات الخمس

ينتظر العديد من أصحاب المعاشات موعد صرف العلاوات الخمس، وجاءت هذه العلاوات في إطار القانون الصادر عن الحكومة المصرية عام 2019 الذي ينص على صرف العلاوات الخمس للمستحقين من أصحاب المعاشات عن الفترة الممتدة مابين عامي 1987 و2007. وخلال وقتنا الحالي تم صرف ثلاث دفعات من هذه العلاوات، ويتبقى دفعتان لاستكمال صرفها بالكامل وذلك وفقاً للجدول الزمني، ومن المتوقع أن يكون موعد صرف العلاوات الخمس خلال شهر ديسمبر الجاري وهي العلاوة الرابعة، وبينما ستصرف الدفعة الخامسة والأخيرة في شهر مارس 2025.

خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس

يمكن الاستعلام عن موعد صرف العلاوات الخمس من خلال اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى موقع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الرسمي

اضغط على الاستعلام عن العلاوات الخمس.

قم بعد ذلك بإدخال المعلومات المطلوبة في الجهات المحددة.

ومن ثم سوف تظهر جميع البيانات الخاصة بموعد صرف العلاوات الخمس الرابعة.

الجدير بالذكر أن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي اصدرت بيانًا رسميًا نفت فيه صحة الأخبار المتداولة بشأن زيادة معاشات شهر يناير 2025، وأوضحت الوزيرة أن هذه المعلومات غير صحيحة تمامًا حيث أكدت أن أي قرار يتعلق بزيادة المعاشات سيتم الإعلان عنه رسميًا من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي أو عبر القنوات الفضائية المصرية المعتمدة.