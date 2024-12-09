“جاري البحث” لينك البحث عن أسماء المعتقلين في سجن صيدنايا 2024 - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:49 مساءً - الكثير من المواطنين يبحثون عن لينك البحث عن أسماء المعتقلين في سجن صيدنايا 2024، فبعد أن نجاح الثوار السورين في تحرير المعتقلين المتواجدين داخل سجن صيدنايا وغيرها من السجون، أعلن الألاف من الأهالي عن عدم العثور على أبناءهم المعتقلين، ليتم الكشف عن وجود سرداب تحت السجن يضم عدد كبير من المعتقلين.

لينك البحث عن أسماء المعتقلين في سجن صيدنايا

أطلقت جهات حقوق الإنسان في سوريا لينك البحث عن أسماء المعتقلين في سجن صيدنايا 2024، بعد أن تم إطلاق سراح عدد كبير من المعتقلين المتواجد داخل واحد من أشهر السجون التي تمارس شتى أنواع التعذيب والتنكيل، فقد عمل المعارضين على إطلاق سراح الكثير من المعتقلين وحتى هذه اللحظة جاري البحث عن عدد كبير من المعتقلين الذين لم يتم العثور عنهم.

ومن أجل الاستعلام عن أسماء المعتقلين في سجن صيدنايا تم تفعيل رابط مباشر تابع لحقوق الإنسان لمعرفة أسماء الأشخاص الذي تم تحريرهم، ومعرفة أسماء المفقودين والتي ستكون من خلال اتباع الخطوات الدخول إلى الرابط التالي https://www.shrc.org/

المعتقلين في سجن صيدنايا

تجدر الإشارة أن العمل جاري عن المعتقلين داخل سجن صيدنايا حيث انطلقت عملية البحث المكثفة عن بابا السجن، كما عمل المواطنين والجهات المسؤولة على البحث عن السرداب السري لسجن صيدنايا لتحرير المعتقلين، وتم اكتشاف عدد كبير من الجثث الملقي داخل السجن.