اكتشفوا كل جديد حول الجولة 6 “Europa League”.. متي موعد مباراة ريال مدريد ضد اتلانتا في دوري أبطال أوروبا 2024/2025 + القنوات الناقلة والمعلق - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:49 مساءً - متى موعد مباراة ريال مدريد ضد اتلانتا في دوري ابطال أوروبا 2024/2025 حيث تتجه أنظار محبي وعشاق كرة القدم حول العالم لمتابعة واحدة من أهم مباريات بطولة دوري ابطال أوروبا 2024-2025، والتي تجمع بين كلا من فريق ريال مدريد الاسباني وفريق اتلانتا الإيطالي، حيث يتواجه الفريقان في مباراة الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك على أرض ملعب جيويس في معقل الفريق الإيطالي، وسط تطلعات الفريقين للخروج من المباراة بالعلامة الكاملة، وتحقيق مركز أفضل في ترتيب جدول الدوري، والتعرف على موعد انطلاق المباراة والقنوات الناقلة لها، يمكنكم متابعة التقرير التالي.

متي موعد مباراة ريال مدريد واتلانتا في دوري ابطال اوروبا

يسعى ريال مدريد لمصالحة جماهيره خاصة بعد المستوى الغير متوقع له خلال الفترة الاخيرة و تعرضه للخسارة في المبارتين الاخيرتين من بطولة دوري ابطال اوروبا، بينما يعتمد فريق اتلانتا على عاملي الأرض والجمهور خلال مباراته القادمة ضد فريق ريال مدريد مستهدفا تحقيق نصر جديد والانتقال الى المربع الذهبي، ومن المقرر أن يلتقي الفريقين مساء يوم الثلاثاء الموافق 10 من ديسمبر 2024، وذلك في تمام الساعه 10 مساء بتوقيت القاهرة، وفى تمام الساعه 11 مساء بتوقيت مكه المكرمه. كما يمكن متابعه موعد مباراة ليفربول ضد جيرونا الذي سوف يلعب ايضا اليوم الثلاثاء بالجولة السادس من دوري ابطال اوروبا.

ترتيب ريال مدريد واتلانتا في جدول دوري ابطال اوروبا

يخوض نادي أتلانتا الإيطالي مباراته القادمة ضد فريق ريال مدريد محتلا المركز الخامس برصيد 11 نقطة، حقوقهم من خلال تحقيق ثلاث انتصارات وتعادلين، بينما يأتي فريق ريال مدريد في المركز 24 برصيد 6 نقاط فقط، نتيجة تحقيق انتصارين فقط، وتعرضه الى ثلاث هزائم خلال المباريات السابقة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد واتلانتا

يمكنكم متابعة مباراة ريال مدريد واتلانتا في الجولة السادسة من دوري ابطال اوروبا 2024-2025، وجميع مباريات البطولة بشكل حصري وعبر البث المباشر من خلال شبكة قناة بي ان سبورت الرياضية القطرية، وقد خصصت قناة beIN Sports HD1 لنقل احداث مباراة ريال مدريد واتلانتا القادمة على التردد التالي:-

تردد قناة bein sports 1 على القمر الصناعي النايل سات

تردد القناة هو: 11013.

معدل الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو على: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

جودة البث هو: HD.

تردد قناة bein sports 1 على القمر الصناعي سهيل سات

تردد القناة هو: 11547.

معدل الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز القناة هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة هو على: 3/2.

جودة الصورة هو : HD.

تردد قناة bein sports 1 على القمر الصناعي عرب سات

تردد بالقناة هو على: 10810.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز الخاص هو: 27500

معامل تصحيح الخطأ على: 2/3.

جودة البث القناة هو : Hd.

من هو معلق مباراة ريال مدريد واتلانتا

حددت قناة بين سبورت معلق مباراة ريال مدريد ضد اتلانتا، على قناة beIN Sports HD 1 وهو المعلق عامر الخوذيري

تشكيل ريال مدريد المتوقع امام اتلانتا

يأتي التشكيل المتوقع للاعبي فريق ريال مدريد أمام فريق أتلانتا خلال المباراة القادمة لهما على النحو التالي: