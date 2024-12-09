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إنتهز الفرصة.. أقوى عروض كارفور لشهر ديسمبر 2024 على السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول إنتهز الفرصة.. أقوى عروض كارفور لشهر ديسمبر 2024 على السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:29 مساءً - عروض كارفور 2024 انطلقت بالتزامن مع اقتراب انتهاء العام الجديد مطلقة سلسلة من التخفيضات والعروض المغربية،  فتعمل معارض كارفور دائما على إتاحة الكثير من الخصوامت في شهر ديسمبر2024، حيث تعمل على خفض أسعار كل من الأجهزة الكهربية والمنتجات الغذائية وغيرها من المنتجات الأخرى للمواطنين، وذلك في كافة فروعها المختلفة المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، وبالتالي يريد الكثير من الزبائن التعرف على أقوى عروض وتخفيضات كارفور لشهر ديسمبر لتوجه لإحدى الفروع والحصول على ما يريده حيث أن حملة العروض سوف تنتهي في يوم 15 ديسمبر 2024، وهو ما سنقدمه لكم في هذا المقال.

عروض كارفور لشهر ديسمبر

تستمر سلسلة معارض كارفور الشهيرة المنتشرة في شتى أنحاء جمهورية مصر العربية في تقديم سلسلة عروضها الهائلة، ليترقب المواطنين على أحر من الجمر التخفيضات التي تنطلق في نهاية كل عام كما يتم إطلاق عروض البلاك فرايدي التي تشغل المواطنين والتي تصل الخصومات فيها إلى 50%.

يمكنكم الاستفادة من عروض كارفور حيث تقدم الكثير من العروض على الخضراوات والفواكه، وهى تعد من أهم السلع، حيث جاءت بالأسعار التالية:

وصل كيلو المانجو الزبدية إلى سعر 29.95 جنيه بدلا من 40 جنيه.

كما جاء كيلو الكنتالوب بسعر 18.95 جنيه بدلا من 23.95 جنيه.

بلغ سعر كيلو التفاح الأمريكي نحو 69.95 جنيه بدلا من 89.95 جنيه.

كذلك وصل سعر الربع كيلو من فاكهة الليتشي إلى 49.95 جنيهبدلا من 69.95 جنيه.

بينما كيلو الفلفل الألوان جاء بسعر 25.95 جنيه.

عروض كارفور الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات

أقوى عروض كارفور 2024

تقدم أيضا كارفور مجموعة عروض على الأجهزة الكهربية وكذلك الإلكترونيات، حيث جاءت أسعار بعض الأجهزة كالتالي:

جاء سعر لاب توب ثينك بوك من شركة لينوفو بقيمة 24,699 جنيهبدلا من 51,999 جنيه.

كما وصل سعر لاب توب جيمنج ليجين من شركة لينوفو إلى49,999 جنيه بدلا من 63,999 جنيه.

بلغ سعر لاب توب جيمنج من اسوس نحو 45,819 جنيه بدلا من74,999 جنيه.

كذلك وصل سعر طابعة بيكسيما من شركة كانون إلى 7,049 جنيه بدلا من 14,299 جنيه.

وصلت غسالة أطباق من شركة ميديا بقيمة 16,999 جنيه.

أما كولدير المياه الساخن والبارد جاء بسعر 7,899 جنيه.

كذلك وصلت المكنسة الكهربائية 1800 وات من شركة توشيبا إلي سعر 4,390 جنيه.

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