اكتشفوا كل جديد حول زيادة 300 جنيه.. آخر أخبار قرارات التأمينات الاجتماعية بشأن الاشتراك التأميني السنوي وموعد صرف معاشات شهر يناير 2025 - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 06:42 مساءً - أصبح موعد صرف معاشات شهر يناير 20250، محطة اهتمام شريحة واسعة من أصحاب المعاشات، الذين يبلغ عددهم حوالي 11.5 مليون مواطن، في ظل القرارات الجديدة للتأمينات، وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه تم رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، إلى جانب زيادة الحد الأدنى للمعاش للمستحقين الذين تنتهي خدمتهم اعتبارًا من الأول من يناير 2025.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن معاشات شهر يناير 2025 ستصرف اعتبارًا من الأربعاء الموافق الأول من الشهر، ووفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، يتم صرف المعاشات من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات، إضافة إلى البنوك والمحافظ الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي، حيث تُتاح للمستفيدين في بداية كل شهر.

رفع الحد الأدنى للمعاشات 2025

أشار عوض إلى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ارتفع إلى 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، بينما زاد الحد الأقصى ليصل إلى 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه، بدءًا من الأول من يناير 2025، بينما أوضح أن هذه التعديلات ستؤدي إلى رفع الحد الأدنى للمعاش للمستحقين الذين تنتهي خدمتهم اعتبارًا من هذا التاريخ ليصبح 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه، في حين سيرتفع الحد الأقصى للمعاش إلى نحو 11600 جنيه بدلًا من مبلغ 10080 جنيهًا.

زيادة الحد الأدنى للاشتراك التأميني السنوي

أكد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن قرار زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني يأتي ضمن أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي قد ينص على آلية سنوية لرفع هذه الحدود، وأوضح أن هذا القرار يعكس جهود تطوير نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تعزيز قيمة المعاشات للمؤمن عليهم عند انتهاء فترة خدمتهم واستحقاقهم للمعاش.