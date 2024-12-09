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“عيار 21 وصل كم؟؟”.. اسعار الذهب اليوم الاثنين 9/12/2024 وسعر الجنيه الذهب الآن وعيار 18 في الصاغة وفقا لأخر تحديث - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول “عيار 21 وصل كم؟؟”.. اسعار الذهب اليوم الاثنين 9/12/2024 وسعر الجنيه الذهب الآن وعيار 18 في الصاغة وفقا لأخر تحديث - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 06:28 مساءً - اسعار الذهب اليوم الاثنين 9/12/2024 وسعر الجنيه الذهب الآن وعيار 18 في الصاغة تشغل بال المواطنين دائما، فبشكل يومي يكون هناك بحثا مكثفا بشكل ملحوظ حول اسعار الذهب اليوم والتي تختلف من وقت لآخر ومن تاجر لآخر، حيث أن هناك عدة عناصر تحدد سعر الذهب، واليوم شهد الذهب ارتفاعا طفيفا في أسعار كافة الأعيرة، ولذا سنقدم لحضراتكم بيانا حول اسعار الذهب اليوم وسعر عيار 18 وعيار 21، وكذلك سعر الجنيه الذهب الآن.

اسعار الذهب اليوم الاثنين

وقد تم الاعلان عن اسعار الذهب اليوم الاثنين لجميع الاعيرة الذهبية من قبل شعبة الذهب لتتمكنوا من معرفة الاسعار بحسب الجرام قبل التوجه لمحلات الصاغة وشراء المصوغات الذهبية، علما بأن تلك الاسعار غير شاملة المصنعية أو الضريبة، والآن مع قائمة حول سعر الذهب اليوم وسعر الجنيه الذهب أيضا:

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 4308.5 للبيع و4285.75 للشراء، وهو العيار الانقى.
  • سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 3770 للبيع و3750 للشراء، ودائما ما يكون الاكثر مبيعا نظرا لسعره المناسب.
  • فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3231.5 للبيع و3214.25 للشراء، وهو من العيارات المفضلة للعديد من الأشخاص الذين يبحثون عن توازن بين السعر والجودة، كما يتميز بتصميماته الجميلة.

سعر الجنيه الذهب الآن

أما عن سعر الجنيه الذهب الآن الذي يصل وزنه إلى 8 جرامات، فقد سجل سعره 30160 جنيه مصري للبيع فيما وصل سعر الشراء إلى 30000 جنيه، ودائما ما يرتبط سعر الجنيه الذهب بسعر عيار 21، كما أنه يُعد من الخيارات الجيدة للمستثمرين الذين يرغبون في شراء الذهب بشكل مركّز، ودائما ما يشهد السوق المصري إقبالًا مستمرًا على المشغولات الذهبية من عيار 18 وعيار 21، بما يتناسب مع احتياجات الزبائن من حيث الزينة أو الاستثمار.

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