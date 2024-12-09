اكتشفوا كل جديد حول “حياة كريمة” رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 والأوراق المطلوبة للتقديم - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 05:24 مساءً - تعتبر برنامج تكافل وكرامة مبادرة قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعي والحكومة المصرية لتقديم يد العون للمواطنين المحتاجين ومساعدتهم علي التغلب علي الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ومواجه غلاء الأسعار من خلال هذا البرنامج المنظم/ ومن خلال هذا المقال عبر موقعنا “اقرا نيوز” سوف نعرض لكم كافه المعلومات.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة التعرف علي أسماء الجدد الحاصلين علي المنحة من خلال رابط اونلاين يسهل عليهم الاستعلام، وتسأل بعض المقدمين عن كيفيه الاستعلام عن المنحة حتي تصدر المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث ومن خلال السطور الاتية سوف نعرض لكم موقع الاستعلام وطريقتها.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

تم توفير بعض الخطوات التي تسهل علي المواطنين معرفه معاشهم:

الخطوة الاولي: الدخول علي الموقع الرسمي التي طرحته وزارة التضامن من خلال هذا الرابط. الخطوة الثانية: الضغط علي زر الخدمات الإلكترونية. الخطوة الثالثة: الضغط علي زر الاستعلام عن معاش. الخطوة الرابعة: ادخال الرقم القومي صحيحا. الخطوة الخامسة: اضغط على زر الاستعلام للحصول علي معلوماتك.

الأوراق المطلوبة للتقديم علي معاش تكافل وكرامة

يجب توافر بعض الأوراق التي تكون مع المقدم علي المعاش تكافل وكرامة وتعتبر من الأوراق الأساسية: