اكتشفوا كل جديد حول بأعلى جودة .. تردد قناة اون تايم سبورت ON Time Sport الجديد 2025 علي العرب سات ونايل سات وأبرز برامجها - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 05:24 مساءً - تردد قناة اون تايم سبورت، من أكثر المواضيع التي يبحث عنها عشان الكرة المستديرة حول العالم عبر مواقع التواصل، وتعتبر من أهم القنوات الفضائية في الشرق الأوسط الحائزة علي ملايين المشاهدين داخل الوطن العربي، تعمل علي تقديم كافة المباراة الرياضية المتنوعة، وبها استوديوهات تحليلية رائعة لتحليل المباراة، كما تعمل علي مدار اليوم بجانب أنها قناة مجانية دون أي رسوم، في السطور القادمة سنعرض لكم ترددها علي كافة الأقمار الصناعية وأبرز برامجها.

تردد قناة اون تايم سبورت علي النايل سات 2025

القمر الصناعي هو: النايل سات

التردد الخاص بالقناة هو: 11861.

معدل الترميز هو: 27500.

معدل الاستقطاب : عمودي.

معامل تصحيح الخطأ الخاص القناة هو: 5/6.

جودة صورة القناة هو: ممتازة.

تردد قناة اون تايم سبورت علي العرب سات 2025

القمر الصناعي هو: عرب سات

تردد القناة هو: 12379.

معدل الترميز الخاص القناة هو: 27500.

معدل الاستقطاب : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

جودة صورة القناة: HD.

أبرز برامج قناة أون تايم سبورت

برنامج SPORT.NET.

برنامج QSL STUDIO.

برنامج مع سمعة.

برنامج حصاد الأسبوع.

برنامج ضيفنا.

برنامج جرايد.

برنامج فض فض.

برنامج الحكم.

برنامج 90 دقيقة.

برنامج SPEED4.

تردد قناة اون تايم سبورت 2 علي النايل سات 2025

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد الخاص بقناة اون تايم سبورت 2 هو: 11861.

معدل الاستقطاب الخاص بالقناة هو: رأسي.

يكون معدل الترميز الخاص بالقناة كالاتي: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة الصورة هي: ممتازة.

تردد قناة اون تايم سبورت 3 علي النايل سات 2025

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد الخاص بقناة اون تايم سبورت 3 هو: 12303.

جاء معدل الاستقطاب كالاتي: أفقي.

بينما معدل الترميز الخاص القناة هو: 27500.

يكون معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة الصورة هي: ممتازة.