اكتشفوا كل جديد حول أسعار الذهب اليوم 9 ديسمبر وعيار 21 يسجل مفاجآت في محلات الصاغة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 04:04 مساءً - ولا زالنا نتابع معكم تغيرات الذهب في السوق المحلي المصري عن تعاملات اليوم 9 ديسمبر 2024، حيث تتغير أسعار الذهب بشكل مستمر نظرًا لتأثير العديد من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية، كما يعد المعدن الأصفر من المعادن التي لها تأثير كبير على اقتصاد الدولة، ولذلك يبحث دائمًا المستثمرين عن متوسط سعر الذهب كل يوم ولذلك نقدم لكم فيما يلي أحدث أسعار الذهب لليوم مع تفاصيل أسعار الشراء والبيع لكل عيار.

أسعار الذهب اليوم وفقًا للعيارات المختلفة

ومن خلال الجدول التالي نوضح كافة أسعار الذهب لجميع الأعيرة بدون مصنعية أم عن المصنعية فهي تتراوح من 50 إلى 150 جنيه وفقًا لكل محل وكل تاجر :-

العيار سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه) سعر الذهب عيار 9 1607.00 1616.00 سعر الذهب عيار 12 2143.00 2154.00 سعر الذهب عيار 14 2500.00 2513.00 سعر الذهب عيار 18 3214.00 3231.00 سعر الذهب عيار 21 3750.00 3770.00 سعر الذهب عيار 22 3929.00 3949.00 سعر الذهب عيار 24 4286.00 4309.00

أسعار الذهب بالكيلو والجنيه والأونصة

ومن خلال الفقرة التالية سوف نوضح إليكم أسعار أونصة الذهب كما جاءت في تعاملات اليوم في البورصة العالمية لتسجل مستوى جديد في أسعار الصرف

سعر أونصة الذهب اليوم 9 ديسمبر

سعر الشراء: 133,287.00 جنيه

سعر البيع: 133,994.00 جنيه

سعر جنيه الذهب في السوق المحلي اليوم

سعر الشراء: 30,000.00 جنيه

سعر البيع: 30,160.00 جنيه

ما الذي يؤثر على أسعار الذهب؟

التغيرات في أسعار صرف العملات حيث أن الدولار الأمريكي يلعب دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار. الأحداث الاقتصادية العالمية مثل التضخم أو التوترات السياسية. عرض وطلب الذهب محليًا ودوليًا حيث أن حركة البيع والشراء لها يد كبير في تغير الأسعار فكلما زاد الطلب زاد السعر.

متابعة أسعار الذهب

تساعد المستثمرين في اتخاذ قراراتهم بشأن الشراء أو البيع.

تقدم فكرة عن حالة الاقتصاد المحلي والدولي.

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