اكتشفوا كل جديد حول “أطفالك هيفرحوا بيها”.. طريقة عمل مهلبية بالفواكه مغذية وحلوة في موسم الامتحانات - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 04:04 مساءً - في موسم الامتحانات، تبحث الأمهات عن وجبات مغذية وسريعة التحضير لتقديمها لأطفالهن لمساعدتهم على التركيز والتحصيل الدراسي الجيد، وتعد المهلبية بالفواكه خيارا مثاليا لأنه يجمع بين العناصر الغذائية الضرورية والطعم اللذيذ الذي يحبه الأطفال، وفي هذا المقال، سنقدم لك طريقة تحضير المهلبية بالفواكه بطريقة سهلة وسريعة، مما يساعد أطفالك على تناول وجبة مغذية توفر لهم الطاقة اللازمة لتحصيل أفضل في موسم الامتحانات.

طريقة تحضير المهلبية في المنزل بالخطوات

المهلبية هي واحدة من أطباق الحلوى الشهيرة التي تتميز بطعمها اللذيذ والقوام الناعم، وتحضيرها في المنزل يضمن لك تحكما كاملا في المكونات ونكهة مميزة وفقا لرغبتك، وفي النقاط التالية سنقدم لك خطوات سهلة وبسيطة لتحضير المهلبية في المنزل، خطوة بخطوة، حتى تتمكني من إعدادها بأفضل طريقة وتقديمها لضيوفك وأفراد أسرتك كوجبة خفيفة ولذيذة.

المكونات:

2 كوب حليب

3 ملعقة كبيرة نشا

4 ملاعق كبيرة سكر (حسب الذوق)

فواكه حسب الرغبة (موز، تفاح، فراولة، كيوي)

ملعقة كبيرة ماء زهر أو ماء ورد (لنكهة إضافية)

الخطوات:

في وعاء، اخلطي الحليب والنشا جيدا حتى يمتزجا تماما.

ضعي المزيج على النار المتوسطة مع الاستمرار في التحريك حتى يبدأ في الغليان ويتكاثف.

أضيفي السكر وماء الزهر أو ماء الورد، ثم حركي حتى يذوب السكر تماما.

اتركي المهلبية على النار لمدة دقيقة إضافية، ثم ارفعيها عن النار واتركيها تبرد.

أثناء تبريد المهلبية، قومي بتقطيع الفواكه إلى قطع صغيرة وضعيها في وعاء للتقديم.

عندما تصبح المهلبية دافئة، اسكبيها فوق الفواكه في الأطباق وقدميها باردة.

الفوائد الصحية للمهلبيه

غنية بالعناصر الغذائية: الحليب يحتوي على الكالسيوم والبروتين الذي يعزز النمو والصحة العامة، بينما الفواكه توفر الألياف والفيتامينات الضرورية لدعم المناعة والتركيز.

سهلة الهضم: المهلبية ناعمة وسهلة الهضم، مما يجعلها خيارا ممتازا للأطفال الذين يحتاجون إلى طعام بسيط ومغذي.

طعم لذيذ: يجمع هذا الطبق بين الطعم الحلو للمهلبية وفوائد الفواكه الطازجة، مما يجعل منه وجبة محببة للأطفال.

تحضير المهلبية بالفواكه ليس مجرد تحضير وجبة، بل هو جزء من روتين صحي يساعد الأطفال على الاستمتاع بوجبة خفيفة ومغذية تساعدهم على الاستذكار والنجاح في موسم الامتحانات.