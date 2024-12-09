اكتشفوا كل جديد حول مواعيد مباريات الهلال السعودي في كأس العالم للأندية 2025 - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 03:24 مساءً - يعد فريق الهلال من الفرق القوية المشاركة في كأس العالم للأندية، لذا يرغب الكثير من عشاق كرة القدم المستديرة حول العالم من معرفة مواعيد كافة مباريات المجموعة الثامنة للفرق التي انضمت إلى بطولة كأس العالم للأندية 2025، ومن أبرز هذه ريال مدريد وباتشوكا والهلال السعودي المكسيكي و سالزبورج النمساوي، وقد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي المستضيف لكافة مباريات بطولة كأس العالم للأندية، ومن المحدد أن تنطلق في الفترة ما بين 14 يونيو حتى 13 يوليو 2025.

الهلال كاس العالم للاندية 2025

تم إجراء قرعة كأس العالم للأندية 2025 يوم الخميس الماضي التي أوقعت بطل آسيا فريق الهلال السعودي، مع نظيره الهلال السعودي ونادي ريال مدريد بالإضافة إلى نادي باتشوكا المكسيكي وكذلك سالزبورج النمساوي، وتبذل كافة الفرق المشاركة في الفوز والحصول على اللقب، إذ يعمل جورجي جيسوس المدرب البرتغالي لفريق الهلال إلى لتقديم أفضل ما لديهم والحصول على منافسة قوية وشرسة والفوز بجدارة واستحقاق في المباريات.

مواعيد مباريات الهلال السعودي

18 يونيو: الهلال × ريال مدريد ( 12 ظهراً بتوقيت أبوظبي) – ملعب “هارد روك”.

22 يونيو: الهلال × سالزبورغ ( 3 فجراً بتوقيت أبوظبي) – ملعب “أودي”.

26 يونيو: الهلال × باتشوكا ( 5 فجراً بتوقيت أبوظبي) – ملعب “غيودس”.

مباريات الهلال السعودي في كأس العالم للأندية

حدد اتحاد كرة القدم مواعيد المباريات، إذ يبدأ فريق الهلال السعودي مشواره الرياضي في بطولة كأس العالم للأندية 2025 ضد نظيره نادي ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، ومن المتوقع أن تكون مباراة شرسة من ضمن مباريات بطولة كأس العالم للأندية، في دور المجموعات ومن المحدد أن تنطلق المباراة في التاسع عشر من يونيو 2025.

يسعى كلا من الفريقين إلى الفوز بالمباراة، كما تم تحديد المباراة الثانية لنادي الهلال السعودي في دور المجموعات ليلتقي نادي سالزبورج النمساوي في الثالث والعشرين من يونيو، كما حدد اتحاد كرة القدم المباراة الثالثة لنادي الهلال ليقابل نظيره باتشوكا المكسيكي في السابع والعشرين من يونيو.