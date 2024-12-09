اكتشفوا كل جديد حول بمفاجآت جديدة .. موعد نزول لعبة دريم ليج سوكر 2025 dream league soccer وما هي مميزات التحديث الجديد ؟؟ - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.
كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 03:04 مساءً - ينتظر الأشخاص الذين يقومون بلعب لعبة دريم ليج الإعلان عن موعد نزول التحديث الجديد الخاص بها، لأن من المفترض أن سوف يتم توفيره في وقت قريب للغاية خصوصا بعد تزول التريلر الخاص باللعبة في القناة الرسمية الخاصة بها على اليوتيوب، حيث ظهر خلال الفيديو القصير الذي تم الإعلان عنه والذي لا يزيد عن عدة دقائق عن عدد من الإضافات التي سوف تكون متوفرة في التحديث الجديد وسوف يكون هناك الكثير من المميزات في ذلك التحديث.
موعد نزول 2025 Dream League Soccer
تم الإعلان في نهاية تريلر اللعبة على اليوتيوب عن أن تم تدوين شهر ديسمبر ومعنى ذلك الأمر أن الإصدار الجديد أصبح متاح خلال ذلك الشهر، ومن المتوقع أنه سوف يكون على جميع الهواتف المؤهلة له بداية من 1 حتى 10 ديسمبر من العام الجاري، كما أنه سوف يكون متاح لدى الجميع قبل نهاية شهر ديسمبر.
مميزات تحديث دريم ليج 2025
من خلال برومو اللعبة التي تم نشره خلال الساعات الماضية على اليوتيوب تم الإعلان عن المميزات الجديدة الخاصة بالتحديث الذي تم توفيره، لذلك دعونا نقوم بتوفير لكم تلك المميزات:
- تم توفير الكثير من الألوان الجديدة ومنها الأصفر والوردي والاسود ملابس اللاعبين.
- تم توفير زر كنترول للتحكم بشكل أحسن في حركات اللاعبين.
- تم توفير شاشة وتلك الشاشة تساعد على توفير نتيجة المباراة التي تظهر أثناء اللعب.
- سوف يتوفر في ذلك التحديث خاصية تحسين الجمهور وسوف يكون ذلك الأمر واضحا مع الهواتف التي تكون ذات الإصدارات الحديثة وليس القديمة.
- يجب أن تدركوا بأن لم يتم تغيير الاستادات في اللعبة وسوف تظل كما هي.
- تم توفير خاصية يمكنكم من خلالها تخفيض الأضواء وتحسين العشب.
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