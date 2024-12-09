اكتشفوا كل جديد حول بمفاجآت جديدة .. موعد نزول لعبة دريم ليج سوكر 2025 dream league soccer وما هي مميزات التحديث الجديد ؟؟ - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 03:04 مساءً - ينتظر الأشخاص الذين يقومون بلعب لعبة دريم ليج الإعلان عن موعد نزول التحديث الجديد الخاص بها، لأن من المفترض أن سوف يتم توفيره في وقت قريب للغاية خصوصا بعد تزول التريلر الخاص باللعبة في القناة الرسمية الخاصة بها على اليوتيوب، حيث ظهر خلال الفيديو القصير الذي تم الإعلان عنه والذي لا يزيد عن عدة دقائق عن عدد من الإضافات التي سوف تكون متوفرة في التحديث الجديد وسوف يكون هناك الكثير من المميزات في ذلك التحديث.

موعد نزول 2025 Dream League Soccer

تم الإعلان في نهاية تريلر اللعبة على اليوتيوب عن أن تم تدوين شهر ديسمبر ومعنى ذلك الأمر أن الإصدار الجديد أصبح متاح خلال ذلك الشهر، ومن المتوقع أنه سوف يكون على جميع الهواتف المؤهلة له بداية من 1 حتى 10 ديسمبر من العام الجاري، كما أنه سوف يكون متاح لدى الجميع قبل نهاية شهر ديسمبر.

مميزات تحديث دريم ليج 2025

من خلال برومو اللعبة التي تم نشره خلال الساعات الماضية على اليوتيوب تم الإعلان عن المميزات الجديدة الخاصة بالتحديث الذي تم توفيره، لذلك دعونا نقوم بتوفير لكم تلك المميزات: