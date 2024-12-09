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الأهلي ينتظر .. موعد مباراة بوتافوجو وباتشوكا في كأس إنتركونتيننتال وموعد مباراة الأهلي المصري القادمة - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول الأهلي ينتظر .. موعد مباراة بوتافوجو وباتشوكا في كأس إنتركونتيننتال وموعد مباراة الأهلي المصري القادمة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:56 مساءً - يبحث الكثير من محبين وعاشقين كرة القدم علي معرفة موعد مباراة بوتافوجو وباتشوكا في كأس إنتركونتيننتال ، ومن المقرر ان هذه المباراة مهمة من اجل الصعود الي الدور نصف النهائي، والجدير بالذكر فاز الأهلي المصري في المباراة السابقة امام العين الاماراتي ليصل الي دور نصف النهائي من البطولة، لينتظر الفائز من هذه المباراة الصعبة، وسوف نتعرف علي التفاصيل كاملة من خلال موقعنا اقرأ نيوز عن موعد مباراة بوتافوجو وباتشوكا في كأس إنتركونتيننتال  من خلال متابعة هذا المقال.

موعد مباراة بوتافوجو وباتشوكا في كأس إنتركونتيننتال

ستنطلق المباراة التي تجمع بين بوتافوجو وباتشوكا في كأس إنتركونتيننتال في يوم 11 ديسمبر 2024 وهي المباراة الصعبة التي ينتظرها جمهور الأهلي والمدير الفني لمعرفة والدراسة الجيدة للفريق المنافس.

موعد مباراة الأهلي في نصف النهائي

يبحث العديد من المحبين للمارد الأحمر علي معرفة الموعد الرسمي في نصف النهائي، ومن المقرر ينتظر النادي الأهلي المصري من سيفوز بهذا للقاء من أجل مواجهته في يوم السبت الموافق 14 ديسمبر في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت السعودية.

وقامت المدير الفني للفريق مستر كولر بالتركيز والاستعداد لهذه المباراة الصعبة، ويأمل الفريق والجمهور في الفوز من أجل الصعود الي النهائي لملاقاة عملاق أوروبا في المباراة النهائية التي ينتظرها النادي الملكي، والجدير الذكر ان الفريق ليس بالحالة الجيدة في خط دفاعة بهذه الفترة، لذلك يسعي الأهلي الي تحقيق إنجازات تاريخية جديدة.

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