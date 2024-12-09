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أسعار الدولار اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 في جميع البنوك المصرية والأجنبيه - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول أسعار الدولار اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 في جميع البنوك المصرية والأجنبيه - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:23 صباحاً - تشهد أسعار الدولار الأميركي اليوم، الاثنين 9 ديسمبر 2024، اهتمام متزايد ومتابعة مستمر  من المتابعين نظرًا لتأثيرها المباشر على الأسواق المحلية والعالمية، ومع تقلبات العملات في البنوك المصرية، يبقى الدولار العامل هو الأهم في تحديد مسار الاقتصاد والقرارات المالية في البورصة العالمية في هذا التقرير، سنوضح أحدث أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية كما نحن مسلطين الضوء على تحركات البيع والشراء التي تشكل نبض السوق المصري اليوم.

أسعار الدولار اليوم 9 ديسمبر 2024

  • سجل سعر الدولار في بنك مصر 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.
  • بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.
  • وصل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 50.21 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.
  • سجل سعر الدولار في بنك القاهرة 50.18 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع.
  • استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 50.18 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع.
  • بلغ سعر الدولار في QNB البنك الأهلي القطري 49.93 جنيه للشراء و50.03 جنيه للبيع.
  • سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) 50.18 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع.
  • وصل سعر الدولار في اتش اس بي سي HSBC إلى 50.19 جنيه للشراء و50.29 جنيه للبيع.
  • بلغ سعر الدولار في كريدي أجريكول 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.
  • استقر سعر الدولار في المصرف المتحد عند 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.
  • سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني (NBK) 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.
  • وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى 50.18 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع.
  • بلغ سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.
  • سجل سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي (AIB) 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع.
  • استقر سعر الدولار في بنك سايب عند 50.19 جنيه للشراء و50.29 جنيه للبيع.
  • وصل سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي إلى 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.
  • بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.
  • سجل سعر الدولار في بنك البركة 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

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