اكتشفوا كل جديد حول سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 9 ديسمبر 2024.. ارتفاع جديد في عيار 21 - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:23 صباحاً - نوفر إليكم الآن متابعة يومية لمتوسط سعر الذهب في السوق المحلي المصري حيث سجل سعر الذهب اليوم في مصر، الاثنين 9 ديسمبر 2024 ارتفاعًا طفيف في مختلف الأعيرة المتداولة في كافة المحلات ليعود الذهب للارتفاع بعد تراجع طفيف في نهاية تعاملات يوم أمس، حيث أنه يشهد السوق المصري متابعة دقيقة لتحركات سعر الذهب في ظل التقلبات المرتبطة بسعر الدولار في البلاد، ومن خلالنا وعبر تلك التقرير سوف نوضح إليكم تقرير تفصيلي عن متابعة جميع الأعيرة لحظة بلحظة يتم تحديثها على مدار اليوم.

أسعار الذهب اليوم 9 ديسمبر 2024

سجل سعر الذهب عيار 24: شراء 4,229 جنيهًا | بيع 4,218 جنيهًا

سجل سعر الذهب عيار 22: شراء 3,876 جنيهًا | بيع 3,865 جنيهًا

سجل سعر الذهب عيار 21: شراء 3,700 جنيهًا | بيع 3,689 جنيهًا

سجل سعر الذهب عيار 18: شراء 3,171 جنيهًا | بيع 3,162 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الاثنين 9 ديسمبر 2024

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم ارتفاعًا بمقدار 160 جنيهًا، ليصل إلى 29,600 جنيهًا، ويعتبر الجنيه الذهب من المصادر الهامة للاستثمار فهو يزن 8 جرام من الذهب عيار 21 ولكن هناك وسيلة أخرى أمنة وهي سبائك الذهب فهناك أوزن تبدأ من جرام واحد لعيار 24 من الذهب الخالص،, وإليكم تفاصيل الأسعار :-

أسعار سبائك الذهب اليوم 9 ديسمبر في مصر

أما عن متوسط أسعار سبائك الذهب اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 لجميع الأوزان فقد جاءت كالتالي :-