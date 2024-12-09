اكتشفوا كل جديد حول سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 9 ديسمبر 2024.. ارتفاع جديد في عيار 21 - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.
كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:23 صباحاً - نوفر إليكم الآن متابعة يومية لمتوسط سعر الذهب في السوق المحلي المصري حيث سجل سعر الذهب اليوم في مصر، الاثنين 9 ديسمبر 2024 ارتفاعًا طفيف في مختلف الأعيرة المتداولة في كافة المحلات ليعود الذهب للارتفاع بعد تراجع طفيف في نهاية تعاملات يوم أمس، حيث أنه يشهد السوق المصري متابعة دقيقة لتحركات سعر الذهب في ظل التقلبات المرتبطة بسعر الدولار في البلاد، ومن خلالنا وعبر تلك التقرير سوف نوضح إليكم تقرير تفصيلي عن متابعة جميع الأعيرة لحظة بلحظة يتم تحديثها على مدار اليوم.
أسعار الذهب اليوم 9 ديسمبر 2024
- سجل سعر الذهب عيار 24: شراء 4,229 جنيهًا | بيع 4,218 جنيهًا
- سجل سعر الذهب عيار 22: شراء 3,876 جنيهًا | بيع 3,865 جنيهًا
- سجل سعر الذهب عيار 21: شراء 3,700 جنيهًا | بيع 3,689 جنيهًا
- سجل سعر الذهب عيار 18: شراء 3,171 جنيهًا | بيع 3,162 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الاثنين 9 ديسمبر 2024
سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم ارتفاعًا بمقدار 160 جنيهًا، ليصل إلى 29,600 جنيهًا، ويعتبر الجنيه الذهب من المصادر الهامة للاستثمار فهو يزن 8 جرام من الذهب عيار 21 ولكن هناك وسيلة أخرى أمنة وهي سبائك الذهب فهناك أوزن تبدأ من جرام واحد لعيار 24 من الذهب الخالص،, وإليكم تفاصيل الأسعار :-
أسعار سبائك الذهب اليوم 9 ديسمبر في مصر
أما عن متوسط أسعار سبائك الذهب اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 لجميع الأوزان فقد جاءت كالتالي :-
- سجل سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام: 4,200 جنيه
- سجل سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام: 10,500 جنيه
- سجل سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات: 21,000 جنيه
- سجل سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات: 42,000 جنيه
- سجل سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرامًا: 84,000 جنيه
- سجل سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام: 130,620 جنيه
- سجل سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا: 210,000 جنيه
- سجل سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام: 420,000 جنيه
- سجل سعر سبيكة الذهب وزن 500 جرام: 2,100,000 جنيه
- سجل سعر سبيكة الذهب وزن كيلو: 4,200,000 جنيه
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