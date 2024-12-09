اكتشفوا كل جديد حول “الموسم 6” مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 الموعد و تردد القنوات الناقلة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:28 صباحاً - فئة كبيرة تفضل مشاهدة الأعمال التركية وتستمتع بالمسلسلات التاريخية ولذلك يبحثون عن مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 من الجزء السادس، حيث يشهد الموسم 6 أحداث شيقة للغاية، ومن أهم الأحداث التي شهد المسلسل حتى الآن المواجهات المستمرة بين صوفيا وعثمان، ورغم قوة صوفيا إلا أنها لم تتخذ أي خطوة ضد عثمان إلا بعد تدبير وخطط كثيرة لأن عثمان لن يتركها تلك المرة على قيد الحياة نظراً لما فعلته بعد عودتها وتحالفهم مع لوكاس وقراصي، خلال الفقرات التالية نستعرض لحضراتكم مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 بالإضافة إلى الموعد والقنوات الناقلة بشكل حصري ترقبوا معنا..

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174

المسلسل التركي قيامة عثمان واحد من أشهر المسلسلات التاريخية التي يتابعها الملايين من الجمهور من الدول العربية والأوربية، كما أن المسلسل لن يعرض إلا مترجم فقط لعدم استكمال دبلجته حتى الآن لأن يحمل تفاصيل كثيرة، كما هناك تنافس كبير من القنوات من أجل عرضه على الشاشة لأنه يعد نجاح وتقدم كبير لأي قناة يتم عرض قيامة عثمان عليها، تشاهدون ملحمة تاريخية للدولة العثمانية في القرن 13 على قناة atv التركية في يوم الأربعاء من كل أسبوع وتذاع الحلقة 7 مساءً، كما تشاهدون المسلسل عبر الانترنت من خلال فيديو لاروزا وعلى موقع قصة عشق وموقع النور الشهير، بالإضافة إلى عرض المسلسل يوم الخميس على قناة الفجر الجزائرية مصر ام الدنيا والصعايدة واليرموك الأردنية في الساعة 10 مساءً.

تردد قناة ATV التركية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10796.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية

التردد: 11034.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:3/4.

تردد قناة اليرموك الأردنية

​​ التردد: 11678.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الاستقطاب: v.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

وهنا قد نكون وصلنا لنهاية المقال وقدمنا لكم أبرز الأحداث والتفاصيل لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 بالإضافة إلى الموعد وتردد القنوات الناقلة وما عليكم سوى الانتظار عرض الحلقة في موعدها الرسمي.