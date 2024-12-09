اكتشفوا كل جديد حول سعر الدولار اليوم مقابل الجنية المصري الأحد 8 ديسمبر 2024 بداية التعاملات الأسبوعية في البنوك - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:29 صباحاً - حديث الكثير من الأشخاص ومصدر بحثهم الأول على جوجل سعر الدولار اليوم لأن مع بداية التعاملات الصباحية لبداية الأسبوع يمكن أن يحدث بها أي تحديثات أو تغييرات جديدة في البيع والشراء، كما أن البعض ينشغل بمعرفة سعر الدولار لأنه أكبر عامل مؤثر على الحالة الاقتصادية ومتابعة تحركات أمر ضروري جداً بالنسبة للمواطنين والمستثمرين، لقد شهد سعر الدولار منذ بداية شهر ديسمبر الجاري حالة من الاستقرار والهدوء دون أي مفاجئات جديدة، والبعض يتوقع بأن هذا ما يعرف بالهدوء ما قبل العاصفة لأن جميع التوقعات تشير بأن مع حلول يناير 2025 يرتفع سعر الدولار وهذا الأمر قد يسبب مخاوف لدى الكثير، ترقبوا معنا لمعرفة سعر الدولار اليوم.

سعر الدولار اليوم

لا يوجد أي تحركات جديدة في سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرية في بداية التعاملات الصباحية في مختلف البنوك ولم يتجاوز سعر الدولار 50 جنيه بعد آخر زيادة وتأتي الأسعار الجديدة في البنوك صباح يوم الأحد 8-12-2024 على النحو التالي:.

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 49.93 جنيه للشراء، 50.03 جنيه للبيع.

مما يأتي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي نحو 49.96 جنيه للشراء، 50.06 جنيه للبيع.

كما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد نحو 49.93 جنيه للشراء، 50.03 جنيه للبيع.

مما يبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 49.94 جنيه للشراء، ومستوى 50.04 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 49.93 جنيه للشراء، 50.03 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر الدولار الكندي 35.46 35.59

سجل سعر دولار إسترالي 32.07 32.28

ريال سعودي 13.27 13.32

سعر اليورو 52.47 52.76

سعر الجنيه الإسترليني 63.38 63.74

يصل سعر فرنك سويسري 56.41 56.65

سعر دينار كويتي 161.74 162.83

كما يبلغ سعر درهم إماراتي 13.58 13.62

ريال قطري 12.67 13.72

مما وصل سعر دينار بحريني 131.07 132.75

سعر ريال عماني 128.40 129.95

ين ياباني 33.13 33.43

سعر دينار أردني 69.91 70.50.

كما سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 في السوق السوداء نحو 49.82 جنيه للشراء كما سجل سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء لبيع نحو 49.31