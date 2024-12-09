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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 9 ديسمبر 2024 في جميع البنوك - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 9 ديسمبر 2024 في جميع البنوك - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:51 صباحاً - شهدت أسعار الريال السعودي استقرارًا نسبيًا في مختلف البنوك المصرية عن تعاملات اليوم الاثنين الموافق 9 ديسمبر 2024، حيث تستمر حركة التداول بين معدلات الشراء والبيع دون تغيرات كبيرة، كما تعد متابعة أسعار الصرف من الأمور الضرورية وذلك للراغبين في السفر أو إجراء التحويلات المالية، خاصة مع تزايد الاهتمام بالعملات الأجنبية في الأسواق المحلية، وفيما يلي سوف نعرض أحدث أسعار الريال في أبرز البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 9 ديسمبر

ومن خلال الفقرة التالية نوضح لكافة الباحثين متوسط سعر الريال السعودي وفقًا لكافة البنوك المحلية والعالمية في جمهورية مصر العربية عن تعاملات اليوم 9 ديسمبر 2024 في السوق المحلي :-

  • سجل سعر الريال في بنك مصر: شراء 13.33، بيع 13.39
  • سجل سعر الريال في البنك الأهلي المصري: شراء 13.33، بيع 13.39
  • سجل سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 13.36، بيع 13.39
  • سجل سعر الريال في بنك القاهرة: شراء 13.33، بيع 13.39
  • سجل سعر الريال في بنك الإسكندرية: شراء 13.35، بيع 13.38
  • سجل سعر الريال في QNB البنك الأهلي القطري: شراء 13.23، بيع 13.32
  • سجل سعر الريال في البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 13.36، بيع 13.39
  • سجل سعر الريال في اتش اس بي سي HSBC: شراء 13.35، بيع 13.39
  • سجل سعر الريال في كريدي أجريكول: شراء 13.29، بيع 13.45
  • سجل سعر الريال في المصرف المتحد: شراء 12.94، بيع 13.41
  • سجل سعر الريال في بنك الكويت الوطني NBK: شراء 13.27، بيع 13.40
  • سجل سعر الريال في المصرف العربي الدولي: شراء 13.36، بيع 13.39
  • سجل سعر الريال في البنك المصري الخليجي: شراء 13.36، بيع 13.39
  • سجل سعر الريال في بنك الاستثمار العربي AIB: شراء 13.35، بيع 13.40
  • سجل سعر الريال في بنك سايب: شراء 13.16، بيع 13.39
  • سجل سعر الريال في البنك العقاري المصري العربي: شراء 13.03، بيع 13.38
  • سجل سعر الريال في بنك قناة السويس: شراء 13.31، بيع 13.40
  • سجل سعر الريال في بنك البركة: شراء 13.29، بيع 13.38

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