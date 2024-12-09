اكتشفوا كل جديد حول وزارة المالية المصرية تُعلن موعد زيادة المرتبات 2025 وموعد صرف مرتبات شهر ديسمبر بعد تبكيرها - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:51 صباحاً - الكثير من الموظفين في القطاع العام والخاص يتساءلون الان بشكل مكثف على مواقع البحث المختلفة عن موعد زيادة المرتبات 2025 ، وجاءت هذه التساؤلات بالأخص بعدما تم الإعلان من قبل وزارة المالية المصرية بتبكير موعد صرف المرتبات الخاصة بكافة الموظفين في الدولة، وكان هذا من اجل اسعاد الموظفين ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية ، ومن خلال هذا التقرير سوف نوفر لكم متابعينا التفاصيل الكاملة عن الموعد الرسمي لصرف الزيادة على مرتبات 2025.

موعد زيادة المرتبات 2025

في الأيام الماضية ارتفعت معدلات البحث بشكل غير مسبوق من قبل الكثير من المواطنين الموظفين في القطاع العام والخاص ، وهذا من اجل معرفة موعد صرف الزيادة على المرتبات الخاصة بهم، لذلك أعلنت وزارة المالية المصرية عن الموعد الرسمي لزيادة المرتبات، والذي من المقرر ان يكون في شهر يوليو 2025 كما هو مقرر، وأشار المتحدث الرسمي باسم لوزارة انه اذا تم تغيير في موعد صرف الزيادة سوف يتم الإعلان عنه بشكل رسمي.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

في الأيام الماضية أعلنت وزارة لمالية المصرية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 ، وانه من المقرر ان يتم صرف مرتبات شهر ديسمبر لكافة العاملين في الدولة سواء القطاع العام او القطاع الخاص ، يوم 22 من الشهر الجاري بدلا من يوم 24 من الشهر ذاته كما هو المعتاد، وكان هذا من اجل تفادي التزاحم على ماكينات الصرافة من قبل المواطنين.