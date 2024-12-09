“الكل بيسأل” موعد تطبيق الدعم النقدي الغير مشروط في مصر ومن هم الفئات المستحقة - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:31 صباحاً - يتساءل عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات المصرية عن موعد تطبيق الدعم النقدي الغير مشروط في مصر، وهو عبارة عن دعم مادي سوف يتم صرفه للأفراد والأسر المستفيدة من منظومة الدعم، وذلك حرصاً من الحكومة المصرية على دعم المواطنين والأفراد الغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت أنه من المقرر أن يتم تطبيق منظومة الدعم النقدي مع بداية عام 2025، وإليكم التفاصيل….

موعد تطبيق الدعم النقدي الغير مشروط في مصر

حيث أعلنت وزارة التموين عن موعد تطبيق الدعم النقدي الغير مشروط في مصر، والذي من المقرر أن يتم تطبيقه في مصر بداية من يناير 2025، وأكدت الوزارة إلى أن هذا القرار سوف يساعد كثير اً في تحسين شبكة الأمان الإجتماعي، وتوسيع مظلة الضمان الإجتماعي، كما أنه يضمن حقوق الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل هذا ويشمل الدعم الكثير من المميزات الأخرى والبرامج التي تساعد في الحفاظ على صحة الأم والطفل وجميع أفراد الأسرة والتزام الأبناء في المدارس.

ما هي شروط الحصول على الدعم النقدي الغير المشروط

وكانت وزارة التموين قد أعلنت عن الشروط اللازمة للحصول على الدعم النقدي الغير المشروط والتي جاءت كالتالي: