اكتشفوا كل جديد حول بهذه الشروط فقط .. استخرج الآن بطاقة حماة الوطن الإمارات عبر الرابط الرسمي homatalwatan.ae - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:11 صباحاً - أحدث المبادرات التي تم إطلاقها من قبل الحكومة الإماراتية بطاقة حماة الوطن الإمارات، والتي من شأنها العمل على إتاحة المزيد من البطاقات التي تحقق للمستحقين لها خدمات محددة، إذ يستطيع مالكي هذه البطاقة النشاركة في جميع الأنشطة والمسابقات الوطنية المعلن عنها من قبل الحكومة، والاستفادة من الخصومات والعروض التي يتم الكشف عنها، لذا يتجه الكثيرون الآن للتسجيل من أجل الاستفادة من عروض بطاقة حماة الوطن.

بطاقة حماة الوطن الإمارات

البطاقة تعتبر وسيلة من خلالها يتم تقدير جميع المواطنين الذين عملوا خلال الفترة الماضية على تقديم إسهامات مختلفه في الصالح العام للوطن، إذ بموجب هذه البطاقة يتم الاستفادة من خصومات حماة الوطن مطاعم وغيرها من العروض الأخرى، لذا يستوجب فقط التسجيل لاستخراجها عن طريق تطبيق ما يلي من خطوات:

الانتقال في البداية إلى الرابط الرسمي للتسجيل في بطاقة حماة الوطن. قم بالضغط على حماة الوطن تسجيل دخول عقب كتابة البيانات المطلوبة. قم بتقديم طلب الحصول على البطاقة بواسطة النظام الإلكتروني للموارد البشرية. قم بإرفاق كافة الأوراق الرسمية اللازمة والمطلوبة من قبل الموقع. انقر الآن فوق زر تقديم الطلب. يتم استلام البطاقة فور إصدارها من قبل الجهات المختصة، والتي تتخذ قرارها وفقًا لشروط محددة.

شروط الحصول على بطاقة حماة الوطن

تم وضع عدد من الشروط والمتطلبات الضرورية للموافقة على التسجيل في بطاقة حماة الوطن في الإمارات وإصدارها، وقد جاءت على النحو التالي:

يشترط أن يمضي الشخص 6 أشهر كحد أدنى في الخدمة مدة لا تقل عن ستة أشهر.

توافر الهوية الشخصية لصاحب الطلب، أو رخصة القيادة.

عدم استخدام بطاقة حماة بأحد مايكينات الصراف الألي أو تكون حاملة لصفة مصرفية أو أي سمة ائتمانية أخرى.

متاح التقديم على البطاقة بواسطة جميع الأشخاص المتقاعدين من كلًا من قطاع القوات المسلحة ووزارة الدفاع.

يتم إلغاء إصدار على الفور في حالة إساءة استخدامها من قبل مالكها.

رقم التواصل مع حماة الوطن

متاح للمواطنين التواصل عبر المنصة الرسمية لحماة الوطن عبر الإنترنت، أو عن طريق التواصل عبر العاتف المخصص من أجل معرفة عروض بطاقة حماة الوطن وخصومات المؤسسات والشركات الكبرى هو 8008811.

مميزات بطاقة حماة الوطن

تتعد مميزات بطاقة حماة الوطن ولكن تأتي أبرزها على النحو التالي: