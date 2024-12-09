اكتشفوا كل جديد حول مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 36 Selahaddin Eyyubi على تردد كل القنوات الناقلة لصلاح الدين - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 36 بدء البحث على جوجل ان يترفع بشكل كبير وملحوظ حولها لكون يعتبر مسلسل صلاح الدين الأيوبي من افضل المسلسلات التركية التي دائماً مايترقب اتمام عرضه الجميع لكونه من المسلسلات التي تدور أحداثها فى نطاق التشويق والاثارة، لهذا سنوضح مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية من تلك المقال كل التفاصيل المتعلقة حول تلك الحلقة الان.

مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 36

موعدنا اصبح مع الحلقة 36 من مسلسل صلاح الدين الايوبي الذي يعرض فى مساء يوم الاثنين من كل اسبوع، حيث زادت معدلات البحث على جوجل حول الحلقة الجديدة من المسلسل المقرر عرضها عبر شاشات تي ار تي وان التركية فى حلقة ستدور مجرياتها حول تعرض السيد صلاح الدين وزملائه للاعتداء المباشر من قبل قبل الأعداء على ان يقع على اثر هذا الهجوم صلاح الدين وثريا للاسر مما زاد من معدل فضول البعض حول التعرف على تردد القنوات المسؤولة عن نقل تلك الحلقة التي سنبدأ فى توضيحها ونقلها أمام حضراتكم الان عبر الفقرة التالية من تلك المقال الان.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الايوبي

يذاع المسلسل المحبوب صلاح الدين الايوبي فى مساء يوم الاثنين من كل اسبوع عبر شاشات تي ار تي وان التركية وذلك عند السابعة حسب توقيت القاهرة والثامنة حسب توقيت المملكة العربية السعودية على نحو الترددات التالية:

رقم التردد: 10922

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الاستقطاب: عمودي

رقم الترميز: 27500

جودة الصوت والصورة: HD

رقم التردد: 11470

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الاستقطاب: عمودي

رقم الترميز: 27500

رقم معامل تصحيح الخطأ: 6/5

جودة الصوت والصورة: HD

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