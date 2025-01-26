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الرياضة - 10:16 - آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 26 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:16 - آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 26 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:16 - آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 26 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 26 يناير 2025 10:16 صباحاً - يواصل سعر الذهب، استقراره داخل أسواق الصاغة المصرية في آخر تحديث له على مدار تعاملات اليوم الأحد 26 يناير 2025، ليسجل سعر عيار الذهب 21 نحو 3855 جنيها للبيع.

سعر الذهب

وخلال السطور التالية يستعرض موقع كلمتك، لمتابعيه وزواره، سعر الذهب خلال تعاملات اليوم السبت 25 يناير 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.

سعر الذهب
سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 26 يناير 2025
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4405.75 جنيه 4377.25 جنيه
عيار 22 4038.5 جنيها 4012.5 جنيه
عيار 21 3855 جنيها 3830 جنيها
عيار 18 3304.25 جنيه 3282.75 جنيه
عيار 14 2570 جنيه 2553.25 جنيه
عيار 12 2202.75 جنيه 2188.5 جنيه
عيار 9 1652.25 جنيه 1641.5 جنيه

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 26 يناير 2025

سعر الذهب عيار24

سعر الذهب عيار24: 4405.75 جنيه للبيع، 4377.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار22

سعر الذهب عيار22: 4038.5 جنيه للبيع، 4012.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار21

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر: 3855 جنيها للبيع، 3830 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار18

سعر الذهب عيار 18: 3304.25 جنيه للبيع، 3282.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار14

سعر الذهب عيار 14: 2570 جنيها للبيع، 2553.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار12

سعر الذهب عيار 12: 2202.75 جنيه للبيع، 2188.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب عيار9

سعر الذهب عيار 9: 1652.25 جنيه للبيع، 1641.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم: 30840 جنيها للبيع، 30640 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب عالميا

سعر أوقية الذهب: 2771.34 دولا للبيع، و2771.07 دولار للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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