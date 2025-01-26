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موعد مباراة الزمالك والجونة والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

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موعد مباراة الزمالك والجونة والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك والجونة والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 26 يناير 2025 10:15 صباحاً - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، لمواجهة نظيره الجونة، غدا الإثنين  في الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز

 وتنطلق مباراة الزمالك والجونة غدا الإثنين في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، في استاد القاهرة الدولي. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز 

 وتنقل مباراة الزمالك والجونة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

وخسر الزمالك أمام مودرن سبورت بنتيجة 0/1  في المباراة التي أقيمت  في ستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل الكاميروني جوزيف جوناثان نجويم هدف مودرن سبورت في شباك الزمالك في الدقيقة 87.

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ترتيب الزمالك في الدوري الممتاز

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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