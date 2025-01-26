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الأهلي يلاحق بيراميدز، ترتيب الدوري المصري قبل الجولة العاشرة - أخبار كلمتك

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الأهلي يلاحق بيراميدز، ترتيب الدوري المصري قبل الجولة العاشرة - أخبار كلمتك

الأهلي يلاحق بيراميدز، ترتيب الدوري المصري قبل الجولة العاشرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 26 يناير 2025 09:55 صباحاً - ترتيب الدوري المصري، يتصدر بيراميدز قمة ترتيب الدوري المصري قبل الجولة العاشرة وقبل مباراته المرتقبة مع الأهلي صاحب الوصافة. 

 

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة العاشرة 
 

1- بيراميدز 20 نقطة
2- الأهلي 19 نقطة
3- الزمالك 17 نقطة
4- سيراميكا كليوباترا 16 نقطة
5- المصري البورسعيدي 15 نقطة
6- البنك الأهلي 14 نقطة
7- زد إف سي 13 نقطة
8- بتروجيت 13 نقطة 
9- الإسماعيلي 12 نقطة
10- فاركو 11 نقطة
11- طلائع الجيش 11 نقطة
12- الاتحاد السكندري 10 نقاط
13- حرس الحدود 9 نقاط
14- سموحة 8 نقاط
15- غزل المحلة 8 نقاط
16- إنبي 7 نقاط
17- مودرن سبورت 7 نقاط 
18- الجونة 6 نقاط

جدول ترتيب الدوري المصري 

وتنطلق منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز اليوم الأحد، وتقام على مدار 3 أيام.

مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري
 

الأحد 26 يناير

الاتحاد السكندري  ضد الإسماعيلي   - 4 مساءً
طلائع الجيش  ضد  فاركو   - 4 مساءً
الأهلي ضد بيراميدز   - 7 مساءً
غزل المحلة ضد سيراميكا كليوباترا  -  7مساءً

الاثنين 27 يناير

الزمالك ضد الجونة    - 4 مساءً
المصري البورسعيدي  ضد إنبي     - 7 مساءً
حرس الحدود ضد مودرن سبورت  - 7 مساءً


 

الثلاثاء 28 يناير

البنك الأهلي ضد بتروجيت  - 4 مساءً   
سموحة ضد زد اف سي      - 7 مساءً

 

نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.


ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هو بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.

 

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

ويضم الدوري 18 فريقا هم: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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