الرياضة - 09:36 - خلي بالك.. حالات سحب الوحدات السكنية بمشروع سكن لكل المصريين 5 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 26 يناير 2025 09:36 صباحاً - أعلنت وزارة الإسكان، متمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن أعمال فرز ومراجعة ملفات المتقدمين على وحدات مشروع سكن لكل المصريين 5، حيث من المقرر أن يتم الإعلان قريبا عن أسماء المقبولين والمرفوضين، مع إخطارهم بالنتائج عبر رسائل نصية SMS.

أسباب رفض الطلبات وآلية التظلم

ويمكن للمواطنين الذين تم رفض طلباتهم معرفة أسباب الرفض تمهيدًا لتقديم تظلم لحصولهم علي شقق الإسكان الاجتماعي سكن كل المصرين 5، وتم تحديد خطوات التظلم من خلال المنصات الإلكترونية المخصصة، مثل الصفحة الرسمية للصندوق على فيسبوك أو الموقع الإلكتروني للصندوق.

حالات سحب الوحدات السكنية وعقوبات المخالفين

حدد الصندوق العديد من حالات التي يتم فيها سحب الوحدة السكنية من الحاجزين، ومنها:

-اكتشاف مخالفات لشروط الحجز أو التعاقد.

-تأجير الوحدة أو بيعها وذلك قبل انتهاء مدة الحظر القانوني.

-تغيير الغرض المخصص للوحدة منذ شراءها

-الحصول على دعم إسكان حكومي من جهة آخري.

-عدم الانتفاع بالوحدة بشكل منتظم ودائم.