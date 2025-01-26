الرياضة - 05:46 - معتدل نهارا.. حالة الطقس المتوقعة في مصر اليوم الأحد 26 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:46 - معتدل نهارا.. حالة الطقس المتوقعة في مصر اليوم الأحد 26 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:46 - معتدل نهارا.. حالة الطقس المتوقعة في مصر اليوم الأحد 26 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:46 - معتدل نهارا.. حالة الطقس المتوقعة في مصر اليوم الأحد 26 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:46 - معتدل نهارا.. حالة الطقس المتوقعة في مصر اليوم الأحد 26 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 26 يناير 2025 05:46 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأحد 26 يناير 2025، طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة للظواهر الجوية، وفقا لـ طقس اليوم فمن المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من الإسكندرية وبور سعيد ومحافظات الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من 1، 5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة وفقا لـ طقس اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 11

العاصمة الادارية 21 10

6 اكتوبر 21 10

بنهــــا 20 11

دمنهور 20 12

وادى النطرون 20 11

كفر الشيخ 19 11

المنصورة 19 10

الزقازيق 20 11

شبين الكوم 19 10

طنطا 19 11

دمياط 19 13

بورسعيد 19 13

الإسماعيلية 21 10

السويس 21 11

العريش 19 10

رفح 18 09

رأس سدر 22 12

نخل 18 04

كاترين 15 00

الطور 21 13

طابا 19 09

شرم الشيخ 24 15

الاسكندرية 18 11

العلمين 18 10

مطروح 19 10

السلوم 19 10

سيوة 20 08

رأس غارب 23 14

الغردقة 24 14

سفاجا 24 15

مرسى علم 24 14

شلاتين 27 16

حلايب 24 16

أبو رماد 25 15

رأس حدربة 24 17

الفيوم 21 10

بني سويف 21 09

المنيا 22 09

أسيوط 22 08

سوهاج 23 11

قنا 26 11

الأقصر 26 11

أسوان 26 13

الوادى الجديد 25 13

أبوسمبل 26 12

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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