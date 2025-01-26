الرياضة - 04:46 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 26 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 26 يناير 2025 04:46 صباحاً - كشفت بورصة الدواجن اليوم الأحد 26-1-2025 عن تفاصيل أسعار الفراخ، حيث شهدت الدواجن على مدار اليومين الماضيين وجود تراجعًا بمختلف أنواع الفراخ البيضاء والساسو والبلدي.

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أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 26-1-2025 داخل البورصة والأسواق

وسجل سعر الكيلو الواحد من الفراخ البيضاء الأكثر مبيعًا بالسوق المحلي، 85 جنيهًا في المزارع، فيما وصل سعر الكيلو للمواطنين في الأسواق والمحلات ما بين 90 إلى 100 جنيه.

أسعار الفراخ الساسو اليوم بالتحديث الصباحي

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو 90 جنيهًا بالمزارع، فيما بلغ سعر الكيلو من الساسو بالمحلات والأسواق ما بين قيمة 95 إلى 105 جنيهات.

أسعار الفراخ البلدي اليوم في السوق

أما سعر الكيلو الفراخ البلدي اليوم الأحد بالسوق والمحلات للمستهلك فسجل مبلغ 118 جنيهًا.

سعر الكتكوت اليوم في البورصة

وصل سعر الكتكوت الساسو اليوم الأحد بالبورصة: 13 جنيهًا.

بلغ سعر الكتكوت الساسو بيور اليوم الأحد في بداية التحديث بالبورصة: 13 جنيهًا.

وصل سعر الكتكوت البلدي اليوم الأحد بالبورصة: 5.5 جنيه.

وصل سعر الكتكوت الهجين اليوم الأحد في بداية التحديث بالبورصة: 8 جنيهات.

سعر الكتكوت جيل ثاني اليوم الأحد في بداية تحديث بالبورصة: 10 جنيهات.

أسعار البيض اليوم الأحد 26-1-2025

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 160 و165 جنيهًا.

أما البيض الأبيض، فسجلت الكرتونة أسعارًا تتراوح بين 155 و160 جنيهًا، في حين تراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي بين 165 و170 جنيهًا.