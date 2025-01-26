الرياضة - 03:26 - حماس تعلن وصول الأسرى الفلسطينيين المحررين إلى القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 26 يناير 2025 03:26 صباحاً - أعلنت حركة حماس، اليوم الأحد، وصول الأسرى الفلسطينيين المحررين المفرج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي ضمن صفقة طوفان الأقصى، إلى العاصمة المصرية القاهرة، وفي استقبالهم قيادة حركة حماس وعدد من قيادات الفصائل الفلسطينية وأهالي الأسرى، بحسب بيان مقتضب صادر عن حماس.

ووصل وفد قيادى من حركة حماس برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي ورئيس مجلس الشورى للحركة، إلى القاهرة في زيارة رسمية يلتقي خلالها المسئولين فى مصر.

وأشارت حركة حماس في بيان لها أن الوفد القيادى لحركة حماس سيكون في استقبال الأسرى المبعدين المتوقع وصولهم ضمن عملية التبادل الثانية.