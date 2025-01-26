الرياضة - 01:31 - اليوم.. المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 26 يناير 2025 01:31 صباحاً - يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد 26 يناير 2025، أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه، لأجليْ 91 و273 يومًا، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وتُعرَّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تُعد من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

وتبلغ قيمة الطرح الأول، بحسب موقع «المركزي»، نحو 20 مليار جنيه، لأجل 91 يومًا، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 35 مليار جنيه، لأجل 273 يومًا.

وتُفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تموِّل وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.

يشار إلى أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري كانت قد قررت، في اجتماعهـا الأخير، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.