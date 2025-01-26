الرياضة - 12:11 - شديد البرودة ليلا.. حالة الطقس المتوقعة في مصر اليوم الأحد 26 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 26 يناير 2025 12:11 صباحاً - الطقس اليوم.. توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر أن يسود اليوم الأحد 26 يناير 2026 طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا، وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وفقا لبيان هيئة الأرصاد، فإن حالة الطقس اليوم يسودها مجموعة من الظواهر الجوية، فى القاهرة الكبرى تشهد شبورة مائية مع فرص أمطار ضعيفة على مناطق متفرقة بسرعة رياح معتدلة تصل لـ20 كيلو متر/ ساعة.

بينما في جنوب الوجه البحري تشهد شبورة مائية تكون كثيفة احيانا مع فرص أمطار متوسطة قد تكون رعدية احيانا مع سرعة رياح 30 كيلو متر/ ساعة.

أما فى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري فإن غائم جزئي تشهد شبورة مائية تكون كثيفة احيانا مع فرص أمطار متوسطة مع رياح بسرعة 36 كيلو متر/ ساعة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد لا توجد أمطار مع سرعة رياح 28 كيلو متر/ ساعة.

كما في شمال الصعيد يشهد الطقس اليوم شبورة مائية بسرعة رياح معتدلة تصل إلى 24 كيلو متر/ ساعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 26 يناير 2025

درجة الحرارة غدا في القاهرة: العظمى 20 والصغرى 11

درجة الحرارة غدا فى العاصمة الإدارية: العظمى 21 الصغرى 10

درجة الحرارة غدا في الاسكندرية: العظمى 18 والصغرى 11

درجة الحرارة غدا في بورسعيد: العظمى 19 والصغرى 13

درجة الحرارة غدا في الاسماعيلية: العظمى 21 والصغرى 10

درجة الحرارة غدا في العريش: العظمى 19 والصغرى 10

درجة الحرارة غدا في رأس سدر: العظمى 22 والصغري 12

درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ: العظمى 24 والصغرى 15

درجة الحرارة غدا في الغردقة: العظمى 24 والصغرى 14

درجة الحرارة غدا في الاقصر: العظمى 26 والصغرى 11

درجة الحرارة غدا في أسوان: العظمى 26 والصغرى 13

درجة الحرارة غدا في العلمين الجديدة: العظمى 18 والصغرى 10

درجة الحرارة غدا في مطروح: العظمى 19 والصغرى 10