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الرياضة - 12:11 - عيار 21 بكام؟.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الأحد 26 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:11 - عيار 21 بكام؟.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الأحد 26 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - عيار 21 بكام؟.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الأحد 26 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 26 يناير 2025 12:11 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا ومبيعًا في مصر اليوم الأحد 26 يناير 2025 نحو 3855 جنيها للبيع و3830 جنيها للشراء، بينما وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 4405.75 جنيها للبيع و4377.25 جنيها للشراء.

وتوفر كلمتك لمتابعيها كل ما يخص آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم السبت، وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنــــا.

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 26 يناير 2025

سعر الذهب عيار 24؟

سجل سعر الذهب عيار 24 بداية تعاملات اليوم نحو 4405.75 جنيه للبيع، 4377.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22؟

بينما سجل سعر الذهب عيار 22 في الصاغة المصرية اليوم الأحد نحو 4038.5 جنيه للبيع، 4012.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21؟

ووصل سعر الذهب عيار 21 خلال التعاملات الصباحية اليوم إلى 3855 جنيها للبيع، 3830 جنيها للشراء.

كم سعر الذهب عيار 18؟

وحقق سعر الذهب عيار 18 اليوم الأحد نحو 3304.25 جنيه للبيع، 3282.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14؟

أما سعر الذهب عيار 14 فوصل في صباح التعاملات اليوم الأحد إلى مستوى 2570 جنيها للبيع، 2553.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12؟

وسجل سعر الذهب عيار 12 خلال التعاملات اليوم نحو 2202.75 جنيه للبيع، 2188.5 جنيه للشراء.

كم سعر الذهب عيار 9؟

وبلغ سعر الذهب عيار 9 في بداية تعاملات اليوم الأحد نحو 1652.25 جنيه للبيع، 1641.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 26 يناير 2025
سعر الذهب بيع شراء
سعر الذهب الآن عيار 24 4405.75 جنيه 4377.25 جنيه
سعر الذهب الآن عيار 22 4038.5 جنيه 4012.5 جنيه
سعر الذهب الآن عيار 21 3855 جنيها 3830 جنيها
سعر الذهب الآن عيار 18 3304.25 جنيه 3282.75 جنيه
سعر الذهب الآن عيار 14 2570 جنيها 2553.25 جنيه
سعر الجنيه الذهب 30840 جنيها 30640 جنيها
سعر أوقية الذهب 2771.34 دولار 2771.07 دولار

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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