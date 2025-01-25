رابطة الأندية تكشف عن تعديل بلائحة العقوبات بسبب الزمالك ومودرن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 11:35 مساءً - رابطة الأندية، كشف مصدر مسئول عن تفاصيل عقوبة رابطة الأندية المصرية التي تم إقرارها على فريق الزمالك ضمن عقوبات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

منع 2371 مشجعا زملكاويا من مباراتين للفريق

وأكد المصدر في تصريحات تليفزيونية أن رابطة الأندية قد أصدرت قرارا بمنع دخول مشجعي الزمالك الحاضرين في مواجهة مودرن سبورت والبالغ عددهم 2371 من حضور مباراتي الجونة وبيراميدز وغرامة قيمتها 200 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي لحكم المباراة.

كما تم منع مصطفى ميلا عامل مهمات الزمالك من مرافقة الفريق لمدة 6 مباريات وغرامة 95 ألف جنيه.

مصطفى ميلا عامل مهمات نادي الزمالك، كلمتك

تقرير مراقب مباراة الزمالك ومودرن سبورت

وكشف المصدر عن أسباب عدم منع جماهير الزمالك من الحضور لمباراتين والاكتفاء بمعاقبة الجماهير الحاضرة لمباراة مودرن سبورت فقط، وذلك بسبب عدم كتابة حكم اللقاء في تقريره تعرضه للسباب من الأساس.

وأكد المصدر أن الرابطة أجرت تعديلا في اللائحة ليصبح إيقاف الجماهير بشكل كامل لمدة مباراتين في المرة الرابعة بدلا من الثالثة، بينما المرة الثالثة تكون حرمان الحاضرين من المباراة فقط خلال المواجهتين المقبلتين مع غرامة 200 ألف جنيه.

عقوبة مصطفى ميلا

أما بالنسبة لعقوبة مصطفى ميلا فتم إيقافه 3 مباريات وغرامة 20 ألف جنيه بسبب التلفظ بألفاظ بذيئة بالإضافة إلى 3 مباريات وغرامة 75 ألف جنيه بسبب الاعتداء على أحد الأفراد المساعدة ليصبح الإجمالي 6 مباريات وغرامة 95 ألف جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.