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أبرزها الاتحاد ضد الإسماعيلي، حكام مباريات غد الأحد في الدوري المصري - أخبار كلمتك

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أبرزها الاتحاد ضد الإسماعيلي، حكام مباريات غد الأحد في الدوري المصري - أخبار كلمتك

أبرزها الاتحاد ضد الإسماعيلي، حكام مباريات غد الأحد في الدوري المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 11:25 مساءً - الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري أسماء حكام مباريات غد الأحد ضمن مواجهات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وجاءت على النحو التالي:

مباراة الاتحاد السكندري أمام الإسماعيلي

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مباراة طلائع الجيش أمام فاركو 

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مباراة غزل المحلة أمام سيراميكا

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غزل المحلة يعلن ضم مدافع بيراميدز

أعلن نادي غزل المحلة في بيان رسمي، عن تعاقده مع  أحمد فوزي مدافع فريق بيراميدز لتدعيم خط دفاع زعيم الفلاحين خلال الميركاتو الشتوي الجاري. 

وقال المحلة في بيانه: “في حضور المهندس وليد خليل - رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، والمهندس تامر خليل - نائب رئيس مجلس الإدارة والمنسق العام، والكابتن وائل شكر - نائب المدير التنفيذي للنادي، وبناءً على طلب الكابتن شوقي غريب، أنهى نادي غزل المحلة إجراءات ضم اللاعب أحمد فوزي - مدافع نادي بيراميدز”.

 

واضاف: “يعتبر فوزي من أبرز المواهب المصرية الصاعدة في خط الدفاع”.

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غزل المحلة يعلن ضم محلل أداء لجهاز شوقي غريب

وأعلن نادي غزل المحلة عبر حسابه الرسمي علي فيسبوك، ضم نيكولاس محلل الأداء لجهاز الكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي. 

وتعد تلك ليست المرة الأولي التي يتواجد بها نيكولاس كمحلل أداء لفريق غزل المحلة حيث سبق وتواجد خلال فترة تدريب بابا فاسيليو لزعيم الفلاحين. 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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